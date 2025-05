PoK, पाकिस्तान से तनाव, सांसदों के दौरे... जानिए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉफ्रेंस की बड़ी बातें

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉफ्रेंस में भारत-पाकिस्तान तनाव के साथ अन्य मुद्दों पर भारत की मंशा फिर से स्पष्ट की. रणधीर जायसवाल ने सिंधु संधि पर साफ कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे. सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे देश का दखल नहीं होगा. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है. आतंक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता पर भी अपनी राय रखी.

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीते दिनों चीन में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई. इस वार्ता के बारे में गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने कुछ रिपोर्ट देखी हैं. इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं कहना है."

