जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार सुबह आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गए. एक्स पर एक पोस्ट में सेना की व्हाइट नाइट कोर ने कहा कि सैनिक गोलीबारी में घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

During the ongoing operation, fierce gunfight is continuing.

One of our #Bravehearts sustained grievous injuries in the exchange of fire and has succumbed despite best medical efforts.

