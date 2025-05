गोरे किसानों का नरसंहार...साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति को उनका वीडियो दिखाकर जलील करते रहे ट्रंप

दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा संबंधों को फिर से सुधारने अमेरिका (Donald Trump-Cyril Ramaphosa Argumet) पहुंचे थे, लेकिन व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उनको ऐसे जलील किया कि पूरी दुनिया ने देखा. ये बिल्कुल वैसा ही था, जैसा कुछ समय पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुआ था. ट्रंप ने गोरे किसानों की हत्या का ऐसा मुद्दा उठाया कि सिरिल रामफोसा से उनकी जमकर तीखी बहस होने लगी. यह ट्रंप की मीडिया के सामने किसी विदेशी नेता के साथ दूसरी बड़ी बहस थी.

WOW! President Trump just halted the meeting with the South African President to show videos of prominent South African politicians calling for genocide against white South Africans.



Ramaphosa looked embarrassed. pic.twitter.com/ZopuIeFlHM