कहीं बोर्ड गिरा, कहीं पेड़... दिल्ली-NCR में तेज आंधी और बारिश से क्या हुआ? देखें तस्वीरें और वीडियो

Delhi-NCR Heavy Storm and Rain: दिन में भीषण गर्मी और शाम में ऐसी आंधी कि पूछो ही मत... केवल आंधी ही नहीं लगे हाथ बारिश और फिर ओले भी गिरे. दिल्ली NCR में बुधवार को मौसम के मिजाज ने ऐसे करवट बदली कि लोग हैरान हो गए. दिल्ली के सफदरजंग इलाके में 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली. यह हवा नहीं बवंडर थी. जिसके सामने जो आया... पेड़, बिजली के खंभे, बोर्ड, दीवार सब गिर गए. इस बवंडर के कारण दिल्ली, नोएडा के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई. बारिश से लोगों तो तपती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई लोगों का भारी नुकसान भी हो गया.

दरअसल दिल्ली-एनसीआर में रात आठ बजे के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया. तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई. साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे. तेज हवा ने कहीं बोर्ड गिराए तो कहीं पेड़. कई जगह बिजली के पोल गिर गए. इससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए. देखें तस्वीरें-वीडियो.

Just now Delhi witnessed a massive dust storm followed by rain and hail. The power of nature is on full display #delhirain ⛈️



"From dust storm to heavy rain and hail - #Delhi's weather is going to change dramatically tonight 🌪⚡️#delhirain #DelhiWeather pic.twitter.com/FLatYfSEap