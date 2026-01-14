'वह मेजबान टीम से जीत को...', भारत के जबड़े से किन दो खिलाड़ियों ने छीन ली जीत? माइकल ब्रेसवेल ने बताया

Michael Bracewell Statement After Win Against India In 2nd ODI: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'हमारी तरफ से जीत में यह पूर्ण प्रदर्शन था. इस टीम पर मुझे गर्व है. पहली पारी के समाप्त होने के बाद हम काफी खुश थे. मैच के दौरान हमने अच्छी गेंदबाजी की थी. कीवी टीम का गेंद के साथ यह शानदार प्रदर्शन था.'

ब्रेसवेल ने कहा, 'हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार थे. विफक्षी टीम के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की. मगर हमारे बल्लेबाजों ने हालात के मुताबिक खुद को जिस तरह से ढाला. वह काबिले तारीफ है. इसके पश्चात मिचेल (डेरिल मिचेल) और यंग (विल यंग) ने जिस तरह से बल्लेबाजी की. वह मेजबान टीम से जीत को काफी दूर ले जाने का काम किया.

कुलदीप यादव के खिलाफ अपनी टीम के प्रदर्शन के बारे में बातचीत करते हुए ब्रेसवेल ने कहा, 'बल्लेबाजों ने हालात को काफी अच्छे तरीके से संभाला. हम अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने और सीधे वार करने में विश्वास रखते हैं.'

राजकोट में वनडे करियर का आगाज करने वाले 31 वर्षीय गेंदबाज लेनक्स के बारे में अपना विचार साझा करते हुए ब्रेसवेल ने कहा, 'उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की. भारत में उनके खिलाफ डेब्यू करना आसान नहीं होता है. उन्होंने काफी मुश्किल गेंदबाजी की.'

गिल का बयान

शिकस्त खाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि उनकी टीम मध्य ओवरों में विकेट निकालने में नाकाम रही. गिल ने कहा, 'हम बीच के ओवरों में विकेट नहीं ले सके. अगर हमने 15-20 रन और बनाए होते, तब भी शायद हम हार जाते.'

उन्होंने कहा, 'गेंदबाजी में हमारी शुरुआत ठीक रही, लेकिन उन्होंने मध्य के ओवरों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. पहले 10-15 ओवरों में गेंद स्विंग हो रही थी, उसके बाद यह बल्लेबाजी के लिए आसान हो गया.'

गिल ने कहा, 'पिछले मैच में भी हमने कुछ मौके गंवाए थे. हम हमेशा क्षेत्ररक्षण में बेहतर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप मौके नहीं भुनाते, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं.' (भाषा इनपुट के साथ)



