न्यूजीलैंड में 1 लाख लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड हैक, 54 लाख की रकम के साथ ट्रंप के सामने रखी गई यह डिमांड

- न्यूजीलैंड में मैनेज माई हेल्थ प्लेटफॉर्म से लगभग एक लाख लोगों का का हेल्थ रिकॉर्ड हैक हुआ है
- हैकर्स ने 60,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी है और साथ ही अपनी अच्छी ख्याति बनाने की इच्छा जताई है
- प्लेटफॉर्म पर मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड के साथ फोन नंबर और पता जैसी संवेदनशील जानकारी है
न्यूजीलैंड में एक अगल तरह के हैकर सामने आए हैं, जो खुद को अच्छे दिल वाले हैकर बताते हैं. उन्हें साइट हैक करके पैसे भी चाहिए लेकिन साथ ही अच्छी ख्याती भी चाहिए. वो खुद को इतना दिलदार बताते हैं कि वो फिरौती देने की डेडलाइन को आगे भी बढ़ा देते हैं. दरअसल न्यूजीलैंड में 100,000 से अधिक लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड हैक हो गया है. हैकरों ने दावा किया है कि यह उनका काम है. कथित तौर पर फिरौती देने की समयसीमा भी शुक्रवार तक बढ़ा दी है और हैकर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि वह "अच्छी प्रतिष्ठा" बनाना चाहते हैं.
न्यूजीलैंड में प्राइवेट कंपनी, मैनेज माई हेल्थ प्लेटफॉर्म ने कहा कि साइबर अपराधियों ने उसके 18 लाख यूजर्स में से 6-7 प्रतिशत के हेल्थ रिकॉर्ड को हैक कर लिया है. वो जब चाहें तब उसे सार्वजनिक कर सकते हैं. न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि हैंकिंग के पीछे कौन संदिग्ध है. इस हैंकिंग का पता 30 दिसंबर को मैनेज माई हेल्थ ने लगाया था जब एक "साझेदार" द्वारा इसकी सूचना कंपनी को दी गई थी.
ट्रंप को भी मैसेज दे रहे न्यूजीलैंड के ये हैकर
"काजू" नाम के एक टेलीग्राम यूजर ने हैक किए गए हेल्थ रिकॉर्ड का एक सैंपल अपलोड किया है और मैनेज माई हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म पर 428,000 से अधिक फाइलों को हैक करने का दावा किया है. "काजू" ने कहा कि उसने फाइलों को जारी न करने या किसी और के हाथ ने बेचने के बदले मंगलवार सुबह तक 60,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी थी. भारतीय करेंसी में यह रकम 54 लाख के आसपास बैठती है.
न्यूजीलैंड के अखबार द पोस्ट ने मंगलवार को कहा कि हैकरों ने बताया है कि फिरौती की समय सीमा शुक्रवार सुबह 5:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. टेलीग्राम पोस्ट में, "काजू" ने कहा कि यह राजनीतिक उद्देश्यों वाला "हैक्टिविस्ट" ग्रूप नहीं है.
इतना ही नहीं टेलीग्राम पर अपने लेटेस्ट पोस्ट में "काज़ू" ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी कब्जे में लेने का भी जिक्र किया है, और लिखा है: "निकोलस मादुरो को आजाद करो."
