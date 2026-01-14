'वह गेंद को दोनों तरफ...' डेरिल मिचेल को जिससे लगता है डर, दूसरे ODI में उसी को धोया, बताई सफलता की कहानी

Daryl Mitchell, India vs New Zealand 2nd ODI: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) ने भारत के खिलाफ मैच जिताऊ नाबाद शतकीय पारी खेलने के बाद कहा कि परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के खिलाफ सही विकल्प ढूंढना बेहद अहम रहा. मिचेल की नाबाद 131 रन की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने बुधवार को यहां खेले गए दूसरे वनडे में भारत को हराकर श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली. मिचेल ने कुलदीप यादव के आक्रमण पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया और उन पर दबाव बनाया. कुलदीप ने अपने 10 ओवर में 82 रन लुटाए और केवल विल यंग (87) का विकेट ले सके.

‘प्लेयर ऑफ द मैच' मिचेल ने कहा, 'कुलदीप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं. वह गेंद को दोनों तरफ घुमा सकते हैं. उनके खिलाफ अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को ढालना और नए विकल्प तलाशना जरूरी था.' दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस जीत को खास करार देते हुए कहा, 'जीत हासिल करना बहुत अच्छा लगता है. हम यहां पिछले कुछ वर्षों से (वनडे में) नहीं जीत पाए थे, इसलिए यह जीत और भी खास है. जब भी देश के लिए खेलता हूं, वह हमेशा शानदार अनुभव होता है.'

उन्होंने बीच के ओवरों में उनका साथ देने वाले विल यंग की भी जमकर तारीफ करते हुए कहा, 'यंग एक शानदार खिलाड़ी हैं. मुझे उनके साथ बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है और हम साथ में खेलते हुए मजा भी करते हैं. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की और अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल किया.'

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्वीकार किया कि उनकी टीम मध्य ओवरों में विकेट निकालने में नाकाम रही. गिल ने कहा, 'हम बीच के ओवरों में विकेट नहीं ले सके. अगर हमने 15-20 रन और भी बनाए होते, तब भी शायद हम हार जाते.' उन्होंने कहा, 'गेंदबाजी में हमारी शुरुआत ठीक रही, लेकिन उन्होंने मध्य ओवरों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. पहले 10-15 ओवरों में गेंद स्विंग हो रही थी, उसके बाद यह बल्लेबाजी के लिए आसान हो गया.'

भारतीय कप्तान ने खराब क्षेत्ररक्षण पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, 'पिछले मैच में भी हमने कुछ मौके गंवाए थे. हम हमेशा क्षेत्ररक्षण में बेहतर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप मौके नहीं भुनाते, तो मुश्किल में पड़ जाते हैं.'

न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने इस जीत टीम का सामूहिक प्रदर्शन बताया. उन्होंने कहा, 'भारतीय पारी के बाद हम काफी संतुष्ट थे और हमें लगा कि हम किसी भी लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं. जिस तरह खिलाड़ियों ने खुद को ढाला और दबाव को झेला, वह शानदार था. डेरिल और यंग ने मैच भारत से पूरी तरह छीन लिया.'

