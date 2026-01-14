IND vs NZ 2nd ODI: हार में राणा की हिम्मत ने जीता दिल, हर्षित बन गए हैं कप्तान गिल का अहम हथियार

India vs New Zealand 2nd ODI, Harshit Rana: दिल्ली के हर्षित राणा यकीनन जसप्रीत बुमराह जैसे नहीं हैं और ना ही उनकी तुलना फ़िलहाल मो. सिरोज से की जा सकती है. केएल राहुल की तरह दिल्ली के हर्षित राणा भी अपने टैलेंट और प्रदर्शन के बावजूद आलोचनाओं की गलियों से गुज़रे हैं और अब कई अहम मैचों में टीम इंडिया के एंकर गेंदबाज़ का रोल अदा कर रहे हैं. हाल के दिनों में 24 साल के हर्षित राणा के वैरिएशन और अनुशासन की क्रिकेट कॉमेन्टेटर्स तारीफ़ करते नहीं थकते. भारत ने न्यूज़ीलैंड को पहले वनडे में शिकस्त दी और दूसरे मैच में छोटे टोटल के बावजूद उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करवाया तो उसमें दिल्ली के हर्षित प्रदीप राणा का रोल भी अहम साबित हुआ.

वाइट बॉल क्रिकेट में जमा रहे पांव

दिल्ली के 24 साल के हर्षित राणा ने वडोदरा वनडे में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ हेनरी निकोल्स का विकेट लेकर उनकी पारी में सेंध लगाई और ख़तरनाक बन रहे दोनों ओपनर्स के विकेट अपने नाम कर लिए.

वडोदरा में खेले गए मैच के टेम्प्लेट के साथ राणा राजकोट वनडे खेलने भी उतरे. फिर से उन्होंने किवी पारी में सेंध लगाकर अपने 13वें वनडे में 21वां विकेट अपने नाम किया. फ़ैन्स उनकी गेंदबाज़ी की क्वालिटी देख रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर खूब सराह भी रहे हैं.

Great home work from 🇮🇳 , even better execution from Harshit Rana . Conway just lets his hands go through the shot , no feet movemebt while playing the drives and again it is the inswinger that does for him . Top notch stuff #INDVSNZ #HarshitRana pic.twitter.com/5BUtN5HXtQ — Aaryan (@SquadSadda32936) January 14, 2026

राजकोट में राणा को नहीं मिल पाया पूरा साथ

हर्षित राणा ने अपने पहले पांच ओवर में सिर्फ़ 17 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया (5-0-17-1, ECO 3.40). जबकि, आख़िरी 4.3 ओवरों में उन्होंने 35 रन खर्चे. वडोदरा वनडे में राणा के नाम 2 विकेट रहे, वहां उन्होंने 65 रन खर्चे. अपने स्पेल में वो क़रीब 125 से लेकर 140 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से अल-अलग वैरिएशन के गेंद डालते रहे. राजकोट में राणा के अलावा सिर्फ़ कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ही एक-एक विकेट अपने नाम कर सके.

फंस गई सीरीज़, ताज का फ़ैसला इंदौर में

भारत के 284 रनों के टोटल का पीछा करते हुए किवी टीम ने 47.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 286 रन जोड़े और भारत को 7 विकेट से हरा दिया.

डैरिल मिचेल के शतक (117 गेंदों पर नाबाद 131 रन) और विल यंग के 87 रनों के सहारे न्यूज़ीलैंड ने भारत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा रनचेज़ करते हुए भारत के ख़िलाफ़ बड़ी जीत हासिल की. इसके साथ ही तीन वनडे की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है. सीरीज़ के ताज का फ़ैसला अब 18 जनवरी को इंदौर में होगा.

राणा पर गिल-गंभीर को भरोसा

ये भी सही है कि कोच गौतम गंभीर ने उनपर काफ़ी भरोसा दिखाया है. दिल्ली में एक टेस्ट मैच के दौरान प्रेस कॉन्फ़्रेंस में गंभीर ने राणा का बचाव करते हुए पूर्व भारतीय ओपनर कृष्णामचारी श्रीकांत को आड़े हाथों लिया था. फ़ैन्स गंभीर और राणा को लेकर भी मीम्स बनाने से नहीं चूक रहे.

Whenever Harshit Rana takes wicket

Gautam Gambhir -#INDvNZ pic.twitter.com/qtNac4Qpne — Rohan (@247_BakaitiR) January 14, 2026

2 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में बनाई पहचान

दिल्ली के 24 साल के हर्षित प्रदीप राणा ने नवंबर 2024 से शुरू कर पिछले सवा साल से कम लंबे करियर में 2 टेस्ट में 4 विकेट, 13 वनडे में 23 विकेट और 6 टी-20-I में 7 विकेट अपने नाम किए हैं. ये आंकड़े ज़ाहिर तौर पर लगातार बेहतर बनते रहेंगे. राणा लगातार टीम को अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं.

हर्षित रेड बॉल क्रिकेट में भी अपनी पैठ बनाते नज़र आते हैं. अबतक खेले गए 14 फ़र्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 50 विकेट झटके हैं जबकि इन मैचों में उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशकतकीय पारियां भी खेलीं हैं.

IPL से चमका राणा का सितारा

हर्षित राणा पिछले 4 सीज़न से IPL खेल रहे हैं और पिछले दो सीज़न में वो IPL में छाये भी रहे. कोलकाता नाइट राइडर्स की स्कॉउटिंग टीम ने इस टैलेंटेड खिलाड़ी को ढूंढ निकाला और उनकी रफ़्तार, वैरिएशन और एक ज़िम्मेदार और हुनरमंद पेसर के रूप में उनकी पहचान कर उन्हें बड़े स्टेज पर छाने का मौक़ा दे दिया.

पिछले दो सीज़न में उन्हें IPL में ज़्यादा मैच खेलने के मौके मिले तो उन्होंने साल 2024 में 19 विकेट लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स को ख़िताब जितवाने में अहम रोल अदा किया. चैंपियन कोलकाता की टीम के लिए गेंदबाज़ी करते हुए मिचेल स्टार्क के साथ हर्षित राणा ने भी फ़ाइनल में 2 विकेट अपने नाम किये थे और फिर 2025 के आईपीएल में उनके नाम 5 विकेट रहे.