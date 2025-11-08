विज्ञापन
ENG vs AUS: कौन सी टीम एशेज की है इस बार प्रबल दावेदार? मार्क वुड के बयान से मची सनसनी

मार्क वुड का मानना ​​है कि ऑस्ट्रेलिया एशेज श्रृंखला में प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए आत्मविश्वास से भरी है.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड का मानना ​​है कि ऑस्ट्रेलिया आगामी एशेज श्रृंखला में प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए आत्मविश्वास से भरी है. इंग्लैंड की टीम 2010-11 से ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला नहीं जीत पाई है और उसका लक्ष्य इस बार यह इंतजार खत्म करने का होगा. ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार वुड ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से श्रृंखला में प्रबल दावेदार है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी टीम में भी इस बात का आत्मविश्वास है कि हम यहां अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.'

इस तेज गेंदबाज ने 15 महीनों से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है और वह फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में भी नहीं खेले हैं. इस टूर्नामेंट के दौरान उन्हें घुटने में चोट लग गई थी. वह इंग्लैंड की गेंदबाजी योजनाओं का एक अहम हिस्सा हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं शत प्रतिशत फिट हूं. मुझे लगता है कि अभ्यास के दौरान हमेशा अपना शत प्रतिशत देना बहुत मुश्किल है. मैं लंबे समय तक दौड़ नहीं लगा पाया था लेकिन धीरे-धीरे मैं अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं. मुझे विश्वास है कि मैं पहले टेस्ट मैच तक में खेलने के लिए पूरी तरह फिट हो जाऊंगा.'

पहला टेस्ट यहां 21 नवंबर से शुरू होगा और वुड पर्थ स्टेडियम में खेलने के लिए उत्सुक हैं, जहां उन्होंने 2022 टी 20 विश्व कप के दौरान केवल एक बार गेंदबाजी की है. उन्होंने कहा, 'यहां का विकेट तेज है और मैं इस पर गेंदबाजी करने के लिए उत्सुक हूं.'

इंग्लैंड को इस श्रृंखला से पहले बहुत अधिक अभ्यास मैच खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन वुड कार्यक्रम से खुश हैं. उन्होंने कहा, 'हमारा जैसा कार्यक्रम रहा है उससे मैं खुश हूं. भारत के खिलाफ श्रृंखला से भी पहले हमने बहुत अधिक अभ्यास मैच नहीं खेले थे. हम सीधे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे और पहला टेस्ट जीतने में सफल रहे.'

