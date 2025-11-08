IND vs AUS: गाबा का 'गब्बर' कौन बनेगा.. पिछले मैच में भारत को इंद्रदेव ने रुला दिया था!

मौजूदा समय में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (8 नवंबर 2025) गाबा में खेला जाएगा. अहम मुकाबले का आगाज हो उससे पहले बात करें यहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पिछले टी20 मुकाबले के परिणाम के बारे में तो उस दौरान भारतीय टीम को गाबा में शिकस्त का सामना करना पड़ा था. 21 नवंबर साल 2018 को खेले गए उस मुकाबले में मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 4 रनों से शिकस्त दी थी.

158/4 रन बनाने में कामयाब हुई थी ऑस्ट्रेलिया

गाबा में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 17 ओवरों में 158/4 रन बना पाई थी कि तबतक बारिश ने दस्तक दे दी. जब दोबारा खेल शुरु हुआ तो 20 ओवरों के बजाय 17-17 ओवरों का मैच खेला गया. मैच अधिकारियों ने फिर डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 17 ओवरों में 174 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया. पारी का आगाज करते हुए शिखर धवन (76) ने भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दी. मगर मध्य क्रम के बल्लेबाजों के फेल होने से भारतीय टीम को रोमांचक मुकाबले में 4 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है भारतीय टीम का रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. टीम इंडिया ने 22 में से 13 मैचों में जीत हासिल की है. महज 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. 2 मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं.

मैच का संक्षिप्त विवरण

ऑस्ट्रेलिया:

17 ओवर - 158/4 रन

ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए - 46

क्रिस लिन ने बनाए - 37

मार्कस स्टोइनिस ने बनाए - 33 नाबाद

एरोन फिंच ने बनाए - 27

एडम जंपा - (2/22)

मार्कस स्टोइनिस - (2/27)

भारत:

17 ओवर - 169/7 रन

शिखर धवन ने बनाए - 74

दिनेश कार्तिक ने बनाए - 30

ऋषभ पंत ने बनाए - 20

कुलदीप यादव - (2/24)

नोट: भारत को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 4 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

