Top 10 Spiritual Places In India: क्या आपको भी घूमने-फिरने का शौक है और आप शांति से भरी हुई आध्यात्मिक जगह घूमना पसंद करते हैं, तो मरने से पहले आपको इन 10 जगह पर जरूर घूमना चाहिए. ये ना केवल आपको मानसिक और शारीरिक शांति देंगे, बल्कि इसी जन्म में ही स्वर्ग का अनुभव भी करवाएंगे. तो चलिए जानते हैं उन 10 जगह के बारे में, जिन्हें हर इंसान को अपनी लाइफ में (Best places to visit before you die) एक बार जरूर घूमना चाहिए.

केदारनाथ

केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है. कहते हैं कि हर सनातनी को एक बार केदारनाथ जरूर जाना चाहिए. यहां पर महादेव का मंदिर है, जो कई आपदाओं के बाद भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है. ये चार धामों में से एक है.

बद्रीनाथ

बद्रीनाथ भी उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा हुआ भगवान बद्रीनाथ का धाम है. ये भी चार धाम में से एक माना जाता है. जहां भगवान विष्णु विराजमान हैं.

ऋषिकेश

ऋषिकेश न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति बल्कि रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता है, इसलिए हर भारतीय को एक बार यहां जरूर जाना चाहिए.

सोमनाथ

सोमनाथ गुजरात के सौराष्ट्र में बना हुआ भगवान शिव का मंदिर है. ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता हैं.

जगन्नाथ पुरी

जगन्नाथ पुरी मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में पूरी शहर में स्थित है. इस मंदिर में कई चमत्कार आपको आंखों से ही देखने को मिलेंगे. यहां पर भगवान कृष्ण अपने भाई-बहन बलदेव और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं.

वृंदावन

इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है. यहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बेहद खूबसूरत मंदिर हैं, जहां पर भगवान कृष्ण की अपार लीलाएं देखने को मिलती है.

Photo Credit: Pexels

माता वैष्णो देवी मंदिर

मां वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित एक बहुत ही पौराणिक और चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है. जहां आपको एक बार दर्शन करने जरूर जाना चाहिए.

अयोध्या

श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में अब एक भव्य और आलीशान राम मंदिर बन चुका है, अगर आप अब तक अयोध्या नहीं गए तो यही सही समय है आप यहां जा सकते हैं.

बनारस

बनारस की गली, गंगा आरती, यहां के ऐतिहासिक मंदिर और गंगा घाटों पर घूमना आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा और धरती पर स्वर्ग का अनुभव कराएगा.

हरिद्वार

हरिद्वार चार धामों पर जाने के दौरान सबसे पहला स्थान पड़ता है, आपको हरिद्वार से होकर ही केदारनाथ-बद्रीनाथ जाना होता है, इसलिए आप यहां जरूर जाएं. इसे हरि का द्वार यानी कि स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है.

