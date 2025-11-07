Toilet kaise use kare in hindi : हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार उन आदतों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी सेहत पर सीधा असर डालती हैं. यूरिन करने का तरीका भी उनमें से एक है. खासकर महिलाओं के लिए, ये जानना जरूरी है कि कौन सी पोजीशन से यूरिन करना ज्यादा हेल्दी है और किन आदतों से यूरिन इंफेक्शन (Tips To Prevent Urine Infection) या पेल्विक हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. आज की इस लाइफस्टाइल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या बैठकर यूरिन (Peshaab Karne Ka Sahi Tarika Kya Hai) करना गलत है. महिलाओं के लिए सही पोजीशन कौन सी है और आखिर सही तरीका क्या है.

कौन सा अंग दबाने से नींद जल्दी आती है? तुरंत नींद कैसे लाएं, जान‍िए रामबाण ट्र‍िक यहां पर

क्या यूरिन करने के लिए बैठना बुरा है? (Is It Necessary To Sit for Urine)

नहीं, यूरिन करने के लिए बैठना बुरा नहीं है. बल्कि ये तरीका महिलाओं के लिए सबसे नेचुरल और हेल्दी माना जाता है. बैठने से आपके पेल्विक मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं. जिससे यूरिन पूरी तरह निकल जाता है और ब्लैडर खाली हो जाता है. खड़े होकर या हल्के झुककर यूरिन करने से यूरिन रुक सकती है. जिससे संक्रमण (UTI) या बार बार यूरिन आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए डॉक्टर भी बैठकर आराम से यूरिन करने की सलाह देते हैं.

औरतों के लिए यूरिन करने की सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है? (Right Position For Urine)

महिलाओं के लिए सबसे सही पोजीशन है. टॉयलेट सीट पर पूरी तरह बैठकर यूरिन करना. न तो सीट से ऊपर उठे हुए और न ही आधे-अधूरे तरीके से. जब आप पूरी तरह बैठती हैं, तो आपकी मांसपेशियां ढीली होती हैं. जिससे यूरिन का फ्लो नैचुरल होता है. कुछ महिलाएं पब्लिक टॉयलेट में डर के मारे ऊपर उठकर यूरिन करती हैं. जिससे यूरिन पूरी तरह नहीं निकल पाता. ये आदत लंबे समय में यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का कारण बन सकती है.

यूरिन करने का सही तरीका क्या है?

सही तरीका है आराम से बैठना, यूरिन को रोके नहीं रखना, और जोर ना लगाना. जब भी यूरिन लगे, उसे देर तक रोकना ठीक नहीं. इससे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है. यूरिन करते समय शरीर को ढीला छोड़ें, पेट या नीचे जोर न डालें. और, यूरिन पूरी तरह खत्म होने दें. यूरिन के बाद टिशू या पानी से साफ सफाई जरूर करें. ताकि संक्रमण से बचा जा सके. पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खासकर पीरियड्स के दौरान.