कोहली, रोहित, द्रविड़ की बनाई टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी पर जमाया था कब्जा, पूर्व क्रिकेटर ने गंभीर पर बोला हमला

घरेलू टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से पीटने के बाद लगातार गौतम गंभीर के कोचिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने भी उनपर हमला बोला है. 40 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि अब समय आ गया है जब बीसीसीआई को टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर का विकल्प ढूंढना चाहिए. हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हुई बातचीत के दौरान तिवारी ने कहा कि भारतीय टीम की हार से वह चौंके नहीं हैं. तिवारी के मुताबिक, 'पिछले काफी समय से साफ नजर आ रहा था कि चीजें गलत दिशा में बढ़ रही हैं. टीम में लगातार बदलाव, सही प्लान का ना होना और टीम में संतुलन की कमी. ये सभी कारण टेस्ट क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे थे. ये कमियां बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी नजर आई थीं. न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उजागर हुई.'

मनोज तिवारी के मुताबिक भारत जैसे एक बड़े देश के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक्सपर्ट कोच की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल सही समय है. अगर भारतीय क्रिकेट को बचाना है तो BCCI की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाना होगा.

गुवाहाटी टेस्ट में शिकस्त खाने के बाद गंभीर ने कहा था कि उनकी देखरेख में टीम ने एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे महत्वपूर्ण सीरीज जीते हैं. इसके अलावा इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवाई है.

गंभीर के इस बयान पर तिवारी का कहना है, 'एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम पहले से तैयार थी. रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और उनके अलावा विराट कोहली ने उसकी नींव रखी थी. गंभीर के बिना भी भारतीय टीम खिताब अपने नाम कर सकती थी.'

