IND vs SA, 1st ODI: टेस्ट का बदला वनडे में लेंगे ये 11 धुरंधर, बेहद खतरनाक बन रही है भारतीय प्लेइंग इलेवन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जाएगा. महत्वपूर्ण सीरीज का आगाज हो उससे पहले बात करें पहले वनडे में भारतीय टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतर सकती है, तो वो कुछ इस प्रकार हो सकता है-

रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करते हुए आ सकते हैं नजर

पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का बतौर ओपनर खेलना लगभग तय है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जरूर वनडे सीरीज भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी. मगर पारी का आगाज करते हुए उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा था.

इसके अलावा उनके जोड़ीदार के रूप में यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है. युवा यशस्वी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. मगर गिल की मौजूदगी में उन्हें लगातार मौका नहीं मिल पा रहा है. अब जबकि गिल चोटिल हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है.

इन धुरंधरों पर रहेगी मध्यक्रम की कमान

तीसरे स्थान पर विराट कोहली का उतरना लगभग कंफर्म है. क्योंकि इस स्थान पर 'किंग' कोहली ने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. श्रेयस अय्यर के चोटिल होने पर चौथे स्थान पर तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है. पांचवें स्थान पर अपने चिर परिचित अंदाज में केएल राहुल नजर आएंगे. हां इस बार उनके ऊपर विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी के साथ-साथ कप्तानी की भी जिम्मेदारी रहेगी.

3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है भारतीय टीम

पहले वनडे में भारतीय टीम 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. इसमें अनुभवी रवींद्र जडेजा के साथ- साथ वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी का नाम शामिल है. ये तीनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं.

इन गेंदबाजों पर रहेगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी

तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से अर्शदीप सिंह के साथ-साथ हर्षित राणा के कंधों पर रहेगी. इन दोनों ही गेंदबाजों ने अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है. वहीं मुख्य स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है.

पहले वनडे के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव.

