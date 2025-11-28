विज्ञापन

बिग बॉस 19 का विनर होगा ये एक्टर! नाम सुनते ही भड़का सोशल मीडिया का गुस्सा बोले- जब पहले से फिक्स होता है तो..

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने की उम्मीद है. यह शो JioHotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे देखने के लिए अवेलेबल होता है.

Bigg Boss 19 का विनर फिक्स!
नई दिल्ली:

जैसे-जैसे बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले का एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, शो को लेकर चर्चा तेज हो गई है. गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है, जिससे वह इस सीजन के पहले कन्फर्म फाइनलिस्ट बन गए हैं. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स खुश नहीं हैं, कई लोगों ने शो के मेकर्स पर फेवरेट होने और बायस्ड होने का आरोप लगाया है. फाइनलिस्ट बनने के अलावा उन्हें घर का 'आखिरी कैप्टन' चुना गया है, जिसके बाद वह नॉमिनेशन से सेफ हो गए हैं.

टिकट टू फिनाले के लिए कॉम्पिटिशन एक टीम-बेस्ड टास्क के साथ शुरू हुआ, जिसमें घरवालों ने मिलकर मुकाबला किया. आखिर में अशनूर कौर, गौरव, प्रणित मोरे और फरहाना भट्ट टॉप चार कंटेस्टेंट बनकर उभरे, जिन्होंने अमाल मलिक, तान्या मित्तल, मालती चाहर और शहबाज बदेशा को हराकर कॉन्टेस्ट के अगले राउंड में अपनी जगह पक्की की.

इंटरनेट यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन 

इस रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है, लोग गौरव की फिनाले में डायरेक्ट एंट्री को लेकर बंटे हुए हैं. जहां कुछ लोगों का तर्क है कि टेलीविजन पर उनकी खास मौजूदगी के कारण उन्हें फास्ट-ट्रैक किया गया है, वहीं दूसरों ने शो के मेकर्स की आलोचना की है, उन पर फेवरेटिज्म और बायस का आरोप लगाया है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “सही है शो में कंट्रीब्यूशन न दो…और कलर्स का चेहरा होने के कारण से डायरेक्ट टिकट टू फिनाले उठा लो.”

एक और ने शेयर किया, “मेकर्स का #BiggBoss19 बहुत अच्छे से प्लान किया गया है”, और एक ने कहा, “जीरो कंट्रीब्यूशन पे भी फिनाले क्या ही गजब फिक्सिंग चल रही है.”

एक कमेंट में लिखा था, “जब पहले से तय होता है तो ऐसा ही होता है! उसने ऐसा गेम नहीं खेला जो जीतने लायक हो! अगर वह फिक्स्ड विनर नहीं होता, तो वह ऐसा गेम खेलता जिससे न्यूट्रल ऑडियंस भी मान जाती कि वह ट्रॉफी जीतने का हकदार है, लेकिन सोफे पर बैठकर गर्म होना कोई जीत नहीं है! #BiggBoss19.”

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर को होने की उम्मीद है. यह शो JioHotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे देखने के लिए अवेलेबल होता है.

