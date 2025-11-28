विज्ञापन
विराट कोहली और धोनी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों शख्स एक साथ गाड़ी में नजर आ रहे हैं.

VIDEO: दिन बदले, उम्र बदला, टीम बदली, मगर नहीं बदला धोनी-कोहली का याराना, माही के घर डिनर करने पहुंचे चीकू
Dhoni-Kohli VIDEO
  • महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की दोस्ती लंबे समय बाद भी मजबूत और unchanged बनी हुई है
  • विराट कोहली रांची में अपने शहर पहुंच चुके हैं और वहां धोनी ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया
  • फरवरी 2024 में रांची में आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था जिसमें कोहली मौजूद नहीं थे
Dhoni-Kohli VIDEO: महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की दोस्ती जगजाहिर है. 'किंग' कोहली के साथी खिलाड़ी जरूर उन्हें उनके नाम से बुलाते थे. मगर माही मैदान में उन्हें हमेशा 'चीकू' कहकर ही पुकारते थे. धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, जबकि कोहली अपने करियर के आखिरी पलों में चल रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों ने एक लंबे समय से साथ में ड्रेसिंग रूम साझा नहीं किया है. इसके बावजूद उनकी दोस्ती में कुछ बदलाव नहीं आया है.

विराट कोहली गुरुवार (27 नवंबर) को जब रांची पहुंचे तो उनके जिगरी यार ने उन्हें घर पर डिनर के लिए बुलाया. यहां उनके साथ-साथ ऋषभ पंत भी नजर आए. जिसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी खुद ड्राइव करके कोहली को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं.

फरवरी 2024 में पिछली बार खेला गया था इंटरनेशनल मैच

रांची में पिछली बार इंटरनेशनल मुकाबला फरवरी 2024 में खेला गया था. उस दौरान भारतीय टीम की भिड़ंत टेस्ट फॉर्मेंट में इंग्लैंड के साथ हुई थी. जहां कोहली ने हिस्सा नहीं लिया था. उस कोहली दूसरे बच्चे के पिता बनने बाले थे. यही वजह थी कि उन्होंने रांची टेस्ट से दूरी बनाई थी.

हालांकि, इस बार वह रांची में धूम मचाने के लिए तैयार हैं. यही नहीं वह रांची पहुंच भी गए हैं. 'किंग' कोहली को अपने शहर में देख फैंस काफी खुश हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिकेट प्रेमी बड़ी तादाद में इस मैच का देखने के लिए स्टेडियम तक पहुंचेंगे.

