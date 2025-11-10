Richa Ghosh: 34 लाख का इनाम, DSP की वर्दी और अब ऋचा घोष के नाम पर बनने जा रहा है स्टेडियम

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने सोमवार (10 नवबंर 2025) को कहा कि सिलीगुड़ी में एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका नाम विश्व कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष (Richa Ghosh) के नाम पर रखा जाएगा. उत्तर बंगाल का सिलीगुड़ी 22-वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज घोष का गृहनगर है, जिन्होंने महिला विश्व कप जीत में प्रमुख भूमिका निभाई थी.

बनर्जी ने सिलीगुड़ी में संवाददाताओं से कहा, 'ऋचा क्रिकेट स्टेडियम' चांदमणि टी एस्टेट में 27 एकड़ के भूखंड पर बनाया जाएगा. यह बंगाल की एक चमकदार खेल प्रतिभा, ऋचा को सम्मानित करने और उत्तर बंगाल के युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है.'

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार द्वारा यह परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी. घोष को शनिवार (08 नवबंर 2025) को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 'बंग भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नियुक्त किया गया और सोने की एक चेन भेंट की गई.

सीएबी ने 34 लाख का प्रदान किये चेक

सीएबी ने उन्हें 34 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया. इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली भी उपस्थित रहे. उन्होंने बताया कि घोष ने महिला विश्व कप के फाइनल मैच में 34 रन बनाए थे, इसलिए उन्हें 34 लाख रुपये का चेक दिया गया था.

गांगुली ने कहा कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते समय ऋचा का काम सबसे मुश्किल था क्योंकि उन्हें कम गेंदें खेलने को मिलती थीं. हालांकि, उन्होंने कुशलता से खेला और अंतर पैदा किया. मुख्यमंत्री और गांगुली दोनों ने एक सुर में कहा कि एक दिन ऋचा कप्तान के रूप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगी.

टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के अनुभव साझा करते हुए घोष ने कहा कि अभ्यास के दौरान मैं हमेशा एक लक्ष्य तय करती हूं. इससे मुझे मदद मिलती है. मुझे मुश्किल परिस्थितियों में खेलते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना अच्छा लगता है. मुझे अपनी टीम की जीत सुनिश्चित करने में भूमिका निभाना अच्छा लगता है.

यह भी पढ़ें- NDTV EXCLUSIVE: विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप को लेकर गांगुली ने किया धमाका