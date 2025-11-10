NDTV EXCLUSIVE: विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप को लेकर गांगुली ने किया धमाका

ऑस्ट्रेलिया में हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले से ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स अपनी राय देते रहे हैं. यही नहीं रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन और विराट कोहली के शानदार कमबैक के बाद भी ये सवाल बरकरार हैं और रह रहकर अपना फन उठाते नजर आ जाते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान और टीम इंडिया को पहली बार ऑस्ट्रेलियाई तेवर का जामा पहनाने वाले सौरव गांगुली ने NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए इसपर खुलकर अपनी राय रखी है.

‘रोहित और विराट का होगा फ़ैसला'

NDTV से EXCLUSIVE बात करते हुए गांगुली ने कहा, “ये बिल्कुल रोहित और विराट पर निर्भर करता है कि वो कितनी दूर जाना चाहते हैं और कितना खेलना चाहते हैं.” पूर्व कप्तान और 38 साल के रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे में नाबाद शतकीय पारी खेली और तीन पारियों में 8, 73 और नाबाद 121 रनों की पारी खेलकर मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया.

दूसरी तरफ वनडे में 57.7 के औसत से 14255 रन और सबसे ज्यादा 51 शतक लगाने वाले विराट ने लड़खड़ाई शुरुआत की. पर्थ और एडिलेड में 0, 0 की पारियों के साथ खाता भी नहीं खोल पाए. लेकिन सिडनी में नाबाद 74 रनों की पारी के साथ अपना क्लास दिखाया और एलान किया कि ‘टाइगर अभी जिंदा है.'

गांगुली कहते हैं, “रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन किया. रोहित का प्रदर्शन शानदार रहा. जबकि, विराट ने आखिरी वनडे में कमबैक किया. अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो उनमें क्वालिटी है. वो चाहें तो आगे खेल सकते हैं. मेरे हिसाब से इसमें कोई मुश्किल नहीं है. वो बतौर बैटर्स लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे खेलना जारी रख सकते हैं.”

'ऑल टाइम ग्रेट हैं विराट कोहली'

गांगुली का मानना है कि रोहित और विराट की काबिलियत पर सवाल तो हो ही नहीं सकते. वो कहते हैं, “उनके (रोहित और विराट के) नंबर्स और रिकॉर्ड तो हर फॉर्मैट में शानदार हैं. खासकर विराट तो ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर हैं.”

लेकिन गांगुली ये भी मानते हैं कि हर क्रिकेटर के करियर में ढलान का भी एक वक्त आता ही है. वो कहते हैं, “ये तो दुनिया के सभी बेहतरीन खिलाड़ी के साथ होता रहा है और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के साथ आगे भी होगा. इसलिए रोहित और विराट भी करियर के उस मुकाम पर हैं जहां उन्हें ये फैसला करना होगा. और उन्होंने फैसला कर भी लिया है.”

