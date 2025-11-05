विज्ञापन
LSG ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम को दिला चुकें हैं आईपीएल खिताब

Lucknow Super Giants Appoint Tom Moody Global Director of Cricket: लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी को वैश्विक क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है.

LSG ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, इस टीम को दिला चुकें हैं आईपीएल खिताब
Tom Moody: LSG ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर टॉम मूडी को  ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नियुक्त करने का फैसला किया है. आईपीएल में व्यापक अनुभव रखने वाले 60 वर्षीय मूडी सनराइजर्स हैदराबाद के दो बार मुख्य कोच रह चुके हैं. उन्होंने 2022 में ब्रायन लारा के मुख्य कोच बनने पर यह फ्रैंचाइज़ी छोड़ दी थी. एलएसजी में अपनी नई भूमिका में टॉम मूडी ना सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स को बल्कि SA20 लीग की डरबन सुपर जायंट्स और इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग की मैनचेस्टर टीम की भी देखरेख करेंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल में मूडी उसी भूमिका में नजर आएंगे, जिसमें पहले जहीर खान थे. बता दें, आईपीएल 2025 में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद जहीर खान और फ्रेंचाइजी की राहें जुदा हो गई थीं.

आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद एलएसजी फ्रेंचाइजी अपने स्पोर्ट स्टाफ में महत्वपूर्ण बदला कर रहा है. भरत अरुण को जुलाई में नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया, जबकि केन विलियमसन को हाल ही में ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम के लिए नया रणनीतिक सलाहकार बनाया गया है. जस्टिन लैंगर एलएसजी के मुख्य कोच बने रहेंगे.

लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल होने के बाद मूडी ने एक बयान में कहा,"मैं फ्रेंचाइजियों में एकीकृत क्रिकेट दर्शन बनाने में मदद करने के लिए तत्पर हूं. मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों और प्रबंधन के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं."

आईपीएल में टॉम मूडी इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स को कोचिंग दे चुके हैं. सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी देखरेख में 2016 का खिताब जीता जबकि टीम 2018 में उपविजेता रही. टॉम मूडी हाल के समय में टी20 कोचिंग सर्किट में एक मजबूत नाम के रूप में उभरे हैं. आईपीएल के इतर वह कैरेबियन प्रीमियर लीग के क्रिकेट निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स का मालिकाना हक आरपीएसजी ग्रुप के पास है. वहीं ग्रुप ने टॉम मूडी के शामिल होने पर एक्स पर पोस्ट किया,"सुपर जाइंट्स के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ है. हमें क्रिकेट के वैश्विक निदेशक के रूप में टॉम मूडी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है." "एक दूरदर्शी नेता और रणनीतिकार, वह लखनऊ सुपर जाइंट्स (आईपीएल), डरबन सुपर जाइंट्स (एसए20) और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स (द हंड्रेड) सहित हमारी फ्रेंचाइजियों में क्रिकेट संचालन की देखरेख करेंगे." 

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2022 में लीग में डेब्यू किया था. एलएसजी अपने पहले सीजन और उसके बाद 2023 में प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही थी. लेकिन पिछले दो सीजन में टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा और वह ग्रुप स्टेज के बाद सातवें स्थान पर रही.

