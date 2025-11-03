3 नवंबर 2023: वो दिन जब रिलीज हुई थी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप, 45 करोड़ बजट, कमाई सिर्फ 60 हजार

बॉलीवुड में कभी-कभी ऐसी फिल्में आ जाती हैं जो न सिर्फ दर्शकों के दिलों को छूने में नाकाम रहती हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है ‘द लेडी किलर', जो आज से ठीक दो साल पहले यानी 3 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की ये क्राइम थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी. 45 करोड़ के विशाल बजट पर बनी यह फिल्म मात्र 60 हजार रुपये ही कमा सकी. यह न सिर्फ भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप है, बल्कि एक मिसाल भी कि कैसे बिना प्रमोशन और पूरी तैयारी के कोई भी प्रोजेक्ट आसानी से डुबोया जा सकता है.

क्या है 'द लेडी किलर'?

‘द लेडी किलर' अर्जुन कपूर की है, जो भूमि पेडनेकर के प्यार में पड़ जाता है. दोनों का रोमांस शुरू में तो आकर्षक लगता है, लेकिन जल्द ही यह हिंसा, धोखे और कत्ल की एक खतरनाक साजिश में बदल जाता है. निर्देशक अजय बहल ने इसे एक सस्पेंस थ्रिलर के रूप में पेश किया, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट, लचर एडिटिंग और कहानी में सुस्ती ने सब पटरी से उतार दिया. इसे आईएमडीबी पर कुल मिलाकर 10 में से 1.9 की रेटिंग मिली है.

दर्शकों को सौंपी अधकचरा फिल्म

अप्रैल 2022 में ‘द लेडी किलर' की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 2023 में कई रीशूट्स और उत्तराखंड में बारिश की वजह से देरी हुई. बजट 45 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें प्रोडक्शन और प्रचार शामिल हैं. प्रोड्यूसर शैलेश आर सिंह ने ओवरबजट की अफवाहों को खारिज किया, लेकिन बताया जाता है कि फिल्म अधूरी ही रिलीज हो गई. करीब 10 दिनों की शूटिंग बाकी थी, लेकिन लागत से बचाने के लिए एडिटिंग टेबल पर ही क्लाइमैक्स जोड़ दिया गया- वॉयसओवर और कट्स से काम चला लिया.

यूं हुई फ्लॉप?

रिलीज से ठीक 5 दिन पहले ट्रेलर लॉन्च हुआ, और वह भी बिना किसी हाइप के. अर्जुन और भूमि ने एक भी प्रमोशन इवेंट नहीं किया., नतीजा? पूरे भारत में सिर्फ 12 थिएटर्स और 293 टिकट बिके पहले दिन, कमाई 38 हजार रुपये. वीकेंड तक यह 60 हजार पर रुक गई. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना था. लेकिन डील कैंसल हो गई. आखिरकार, सितंबर 2024 में टी-सीरीज ने इसे यूट्यूब पर फ्री रिलीज कर दिया. यह फिल्म बॉलीवुड के लिए एक चेतावनी है. बड़े सितारे, मोटा बजट, ये सब काफी नहीं. स्क्रिप्ट, मार्केटिंग और टाइमिंग जरूरी हैं.