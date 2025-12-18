मिचेल स्टार्क का धमाका, एडीलेड में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया को चौंकाया

Mitchell Starc, Australia vs England: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 'द एशेज' सीरीज 2025-26 का तीसरा मुकाबला 17 दिसंबर से एडीलेड में खेला जा रहा है. जहां कंगारू टीम की तरफ से नौवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) एक बार फिर अच्छे लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने 89 गेंदों का सामना किया. इस बीच 72.00 की स्ट्राइक रेट से 54 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह टेस्ट क्रिकेट में नौवें या उससे निचले नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 बार पचास से अधिक का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं.

नौवें या नौवें क्रम से नीचे बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी उपयोगी साबित हुए हैं स्टार्क

मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में नौवें या नौवें क्रम से नीचे बल्लेबाजी करते हुए काफी उपयोगी साबित हुए हैं. उनकी उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस क्रम पर 95 पारियों में बल्लेबाजी की है. इस बीच उनके बल्ले से 24.57 की औसत से 1,745 रन निकले हैं. जिसमें नौ अर्धशतक शामिल है. इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99 रनों का है.

स्टार्क के बाद आता है ब्रॉड और विटोरी का नंबर

मिचेल स्टार्क के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड और डेनियल विटोरी का नाम आता है. ब्रॉड और विटोरी ने नौवें या नौवें क्रम से नीचे बल्लेबाजी करते हुए क्रमशः एक शतक और पांच अर्धशतक लगाए हैं. जिसका मतलब है कि इन दोनों धुरंधरों ने नौवें या नौवें क्रम से नीचे बल्लेबाजी करते हुए क्रमशः छह-छह बार 50 प्लस की पारी खेली है.

यह भी पढ़ें- 'अब तो प्रकृति भी संजू सैमसन के साथ अन्याय कर रही है', कोहरे के कारण रद्द हुआ मैच तो भड़के फैंस, जानें क्यों