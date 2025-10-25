मैच विनर हीरो को आखिरकार मिला मौका, बड़े बदलाव के साथ कुलदीप यादव बन गए हैं घातक

Kuldeep Yadav, India vs Australia: टीम इंडिया आखिरकार देर आयी और दुरुस्त आयी. सिडनी वनडे का नतीजा चाहे जो भी हो भारतीय टीम मौजूदा वनडे सीरीज में प्लेइंग XI को लेकर पहली बार संतुलित लग रही है. टीम मैनेजमेंट ने 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद आखिरकार कुलदीप यादव को मौका दिया और इसे लेकर एक्सपर्ट्स पहले से ही टिप्पणी कर रहे हैं.

बार-बार खुद को साबित कर रहा फिरकी गेंदबाज

कुलदीप यादव मैच विनर फिरकी गेंदबाज हैं. वो एकबार नहीं कई बार अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं. 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हो या इसी साल दुबई-अबुधाबी में खेले गए एशिया कप की चुनौती. कुलदीप हर बार असरदार साबित होते हैं.

2023 वर्ल्ड कप के 11 मैचों में सिर्फ 4.45 के औसत से 15 विकेट झटके और भारत ने टूर्नामेंट के फाइनल तक का सफर तय किया. 2025 के UAE में खेले गए टी20 फॉर्मेट में तो उन्होंने 7 मैचों में सबसे ज्यादा 17 विकेट झटके, सिर्फ 6.27 की इकॉनमी के साथ.

50 ओवरों के 113 वाइट बॉल गेम में कुलदीप ने 7 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट झटके हैं. इस दौरान उन्होंने 5 से भी कम यानी 4.99 की इकॉनोमी से 181 विकेट हासिल किए और टीम इंडिया के लिए बेहद असरदार साबित हुए.

वैसे कुलदीप टेस्ट में भी उतने ही असरदार हैं. ये और बात है कि उन्हें ज्यादा मौके ही नहीं मिले. अबतक खेले अपने सिर्फ 15 टेस्ट में वो रिकॉर्ड 5 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी कर चुके हैं. सौरव गांगुली जैसे पूर्व कप्तान भारत के पिछले इंग्लैंड दौरे पर उनकी अहमियत भी बताते रहे.

किन बदलाव के साथ घातक हुए हैं कुलदीप

STAR SPORTS पर कॉमेंट्री के दौरान अभिषेक नायर ने कुलदीप यादव में आए बदलाव और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनके संबंध पर खास चर्चा की. अभिषेक कहते हैं, 'कुलदीय यादव ने खुद में कई बदलाव किए हैं. उन्होंने अपनी स्पीड, अपनी गुगली, अपनी ट्रैजेक्टरी में काफी बदलाव किए हैं. उन्होंने अपना माइंडसेट भी बदला है. उनके लेग स्पिन और गुगली में भी बदलाव आया है.'

यह भी पढ़ें- IND vs AUS: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सामने कहीं नहीं टिकता भारत, जानें SCG का क्या है इतिहास