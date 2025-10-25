विज्ञापन

तस्वीरों में देखें सतीश शाह का सफर, 250 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, एक शो में निभाए 55 किरदार

सतीश शाह ने अपने करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया. पर्सनल लाइफ की बात करें तो 25 जून 1951 को मुंबई में जन्मे सतीश ने 1972 में डिजाइनर माधु शाह से शादी की थी.

नहीं रहे सतीश शाह
नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के मशहूर हास्य अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया. अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग और जीवंत अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले इस गुजराती कलाकार ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. सतीश लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन ने मनोरंजन जगत में शोक की लहर ला दी.

सतीश शाह ने अपने करियर में करीब 250 फिल्मों में काम किया. 25 जून 1951 को मुंबई में जन्मे सतीश ने 1972 में डिजाइनर माधु शाह से शादी की थी. 1984 में आए सिटकॉम ये जो है जिंदगी में उन्होंने 55 एपिसोड्स में 55 अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई. इस शो का निर्देशन कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा ने किया था.

साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन साराभाई के किरदार ने उन्हें घर-घर में मशहूर किया. रत्ना पाठक शाह के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया. इसके अलावा फिल्मी चक्कर, घर जमाई, और ऑल द बेस्ट जैसे शोज में भी उनकी हास्य प्रतिभा चमकी. सतीश ने कॉमेडी सर्कस में जज की भूमिका भी निभाई.

फिल्मों में उनकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई. जाने भी दो यारो (1983) में म्युनिसिपल कमिश्नर डी'मेलो का किरदार दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ. मैं हूं न, कल हो ना हो, फना, वीराना, और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में उनके मजेदार डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं. उनकी आखिरी फिल्म हमशकल्स (2014) थी. सतीश शाह की एक्टिंग और कॉमेडी हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगी. इस फिल्म के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे-छोटे किरदार निभाए. 

