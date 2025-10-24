कितनी अमीर हैं सारा खान, जो बनीं रामायण के लक्ष्मण की मुस्लिम बहू, नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे आप

टीवी एक्ट्रेस सारा खान किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. स्टार प्लस के शो बिदाई में साधना की भूमिका निभाने वाली सारा खान को घर -घर में उनकी एक्टिंग के लिए खूब सराहा गया था. हाल ही में सारा खान ने रामायण सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे कृष पाठक से शादी की है. शादी के बाद से ही एक्ट्रेस काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है. तो आइए जानते हैं सारा खान के बारे में वो सभी बातें जो आपको पता नहीं होंगी.



सारा खान और कृष पाठक को शादी पर किया गया जमकर ट्रोल



इन दिनों सारा खान और कृष पाठक को उनकी शादी को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है और इसका कारण ये है कि सारा मुस्लिम परिवार से हैं और कृष पाठक हिंदू परिवार से हैं. हाल ही में सारा और कृष ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी के बाद पहली दीवाली की तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसमें दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे. सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए सारा खान ने लिखा, " First Diwali as his forever one diya, two dil, endless duaas. HAPPY DIWALI from US to YOU." इस दौरान दोनों ही काफी खूबसूरत नजर आ रहे थे. सारा ने नीली रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर भी लगाया हुआ था.



सारा खान की नेटवर्थ

सारा बीते कई सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. उन्होंने नाम के साथ ही खूब पैसा भी कमाया है. सूत्रों के मुताबिक, सारा खान की नेटवर्थ लगभग 12 करोड़ से 15 करोड़ रुपये है. इसी के साथ एक्ट्रेस बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं. सारा खान टीवी, वेब सीरीज, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए कमाई करती हैं. सारा इवेंट्स में भी शिरकत करती हैं और यहां से भी उनकी अच्छी-खासी कमाई होती है. सारा इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टा पर उनके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.