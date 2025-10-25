IND vs AUS: रोहित शर्मा-विराट कोहली ने लगा दी रिकॉर्डों की झड़ी- कोई RO-KO ना दीवानों को!

Virat Kohli All Records Broken during Syndey ODI vs Australia: जब ऑस्ट्रेलिया में RO-KO, रोहित शर्मा और विराट कोहली की विदाई के गीत गाये जा रहे थे, जब विराट ने वनडे में लगातार दो 0,0 बनाकर अपने करियर के सबसे बुरे दौर से जंग की, जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्रेमियों को अलविदा भी कहा- उसी दौरान दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन्स ने इन दो दिग्गजों के बल्ले की धार और रफ्तार भी देखी. RO-KO ने अपनी आखिरी मानी जाने वाली सीरीज़ में रिकॉर्ड की झड़ी-सी लगा दी.

विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 51 शतक और 74 अर्द्धशतकों के मालिक विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी आखिरी पारी भी नाबाद 74 रनों ( रन 74, गेंद 81, मिनट 111, चौके 7, छक्का 0 और स्ट्राइक रेट 91.35) की खेली और सिडनी उनकी अमर यादों का हिस्सा बन गया. इस दौरान विराट ने वाइट बॉल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 18436 को पार 18,443 रन ( वनडे में 14255 और टी-20 में 4188 रन) बनाए और इन खेलों में खुद को वाकई फिर से ‘किंग' साबित कर दिया.

सबसे माहिर रनचेज़र किंग कोहली

विराट कोहली वनडे अंतरराष्ट्रीय में सफल रन चेज़ के दौरान 6,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं. कोहली से पहले कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं कर पाया. 108 वनडे मैचों (कुल 305 वनडे) में सफलता के साथ लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 6072 रन बना लिए. इस दौरान विराट ने करीब 97 के स्ट्राइक रेट से 24 शतक और 27 अर्द्धशतकीय पारियां भी खेलीं. सिडनी को मिलाकर लक्ष्य का कामयाबी से पीछा करते हुए 34 बार नॉट आउट भी रहे.

विराट ने मैच के बाद ये भी कहा,"इतने रन बनाने के बावजूद... ये गेम आपको सबकुछ दिखा देता है." विराट को ऑस्ट्रेलिया में आखिरी पारी खेलते हुए भी पहला रन बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी और जब वो 1 रन बनाया तो बच्चों की तरह खुश भी हुए.

संगाकारा को भी पछाड़ा

लिमिडेट ओवर क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली अब वनडे में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने कुमार संगाकार को पीछे छोड़ा है. कुमार संगकारा के नाम वनडे में 14234 रन हैं. कोहली को उन्हें पीछे छोड़ने के लिए इस मैच में 54 रन बनाने थे और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वैसे ही वो श्रीलंकाई दिग्गज से आगे निकल गए. वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने 452 पारियों में 18426 रन बनाए हैं.

सबसे ज़्यादा बार 150+ रनों की साझेदारी

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने सिडनी में नाबाद 168 रनों की पार्टनरशिप की और एक और अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. RO-KO की जोड़ी ने वनडे क्रिकेट में 12वीं बार 150 से ज़्यादा रनों की साझेदारी खेली. इसके साथ ही RO-KO ने सचिन (तेंदुलकर)-सौरव (गांगुली) के 12 150 प्लस रनों के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों का अंबार लगाना पंसद

विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाना हमेशा से पसंद है. सिडनी में जैसे ही उन्होंने अपना अर्द्धशतक पूरा किया, वैसे ही वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक 50+ पारियों खेलने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. सचिन ने 70 पारियों में 24 बार ऐसा किया था, जबकि कोहली ने 51 पारियों में ऐसा किया है. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 बार अर्द्धशतक या उससे अधिक रन बनाए हैं , जबकि 8 बार शतकीय पारी खेली है.

RO-KO की अटूट साझेदारी

रोहित-कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की अटूट साझेदारी की. कोहली वनडे में 82 बार किसी शतकीय साझेदारी का हिस्सा बने थे. वनडे में सबसे अधिक बार शतकीय साझेदारी का हिस्सा बनने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है. जिन्होंने 99 बार शतकीय साझेदारियां की हैं. जबकि पोंटिंग 72 साझेदारियों के साथ तीसरे और रोहित 68 साझेदारियों के साथ चौथे पायदान पर हैं. रोहित ने संगाकार को पछाड़ा है, जो 67 साझेदारियों का हिस्सा रहे हैं.

बात अगर वनडे में सबसे अधिक शतकीय साझेदारी के रिकॉर्ड की करें तो रोहित और कोहली के बीच यह 101वीं पारी में 19वीं शतकीय साझेदारी रही. इस लिस्ट में टॉप पर सचिन और गांगुली की जोड़ी है, जिन्होंने 176 पारियों में 26 बार शतकीय साझेदारी की है. जबकि दिलशन और संगाकार 108 पारियों में 20 साझेदारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं चौथे स्थान पर रोहित और शिखर की जोड़ी हैं, जिन्होंने 117 पारियों में 18 बार 100 या उससे अधिक रनों की साझेदारी की है.

किसी एक विपक्षी के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड

किसी एक विपक्षी के ख़िलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा शतकों के रिकॉर्ड में विराट- रोहित का नाम सबसे ऊपर आता है. विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में भी सबसे ऊपर है. विराट ने श्रीलंका के ख़िलाफ सबसे ज़्यादा 10 शतक और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ 9 शतक लगाए हैं. रोहित शर्मा ने वनडे में अपना 33वां और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 9वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

एक टीम के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा शतकों का रिकॉर्ड

खिलाड़ी शतक विपक्षी टीम

विराट कोहली 10 श्रीलंका

विराट कोहली 9 वेस्ट इंडीज़

रोहित शर्मा 9 ऑस्ट्रेलिया

सचिन तेंदुलकर 9 ऑस्ट्रेलिया

विराट कोहली 8 ऑस्ट्रेलिया

सचिन तेंदुलकर ने बहुत पहले एक समारोह में कहा था कि उसी कमरे में बैठे रोहित शर्मा और विराट कोहली उनके कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. RO-KO की जोड़ी 36 और 38 साल की उम्र में भी ये कारनामे लगातार कर रही है.

