IND vs AUS: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सामने कहीं नहीं टिकता भारत, जानें SCG का क्या है इतिहास

India vs Australia, 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 19 मैच खेले गए हैं. इस बीच कंगारू टीम को 16 मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि भारतीय टीम को महज 2 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा एक बेनतीजा रहा है.

India vs Australia
  • IND vs AUS के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ODI में अब तक 19 मैच खेले गए हैं, जिनमें AUS का दबदबा रहा है
  • इस ग्राउंड पर भारतीय टीम को केवल दो जीत मिली हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 16 मैचों में जीत हासिल की है
  • भारत ने जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज पहले दो मुकाबलों में हारकर सीरीज गंवा दी है
India vs Australia, 3rd ODI: भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (25 अक्टूबर 2025) सिडनी स्थित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व बात करें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में वनडे फॉर्मेट के तहत भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में तो आंकड़े बेहद ही सोचनीय हैं. दोनों टीमों के बीच खबर लिखे तक यहां 19 मैच खेले गए हैं. इस बीच कंगारू टीम को 16 मुकाबलों में कामयाबी हासिल हुई है, जबकि भारतीय टीम को महज 2 मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा एक बेनतीजा रहा है.

सीरीज गंवा चुकी है भारतीय टीम

जारी सीरीज को पहले ही भारतीय टीम गंवा चुकी है. पहले वनडे मुकाबले को मेजबान टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 29 गेंद शेष गेंद शेष रहते 7 विकेट से अपने नाम किया था. इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला गया. जहां सीरीज में बने रहने के लिए भारतीय टीम को जीत हासिल करनी बेहद जरूरी थी. मगर यहां भी भारतीय टीम को नाकामयाबी हाथ लगी और उसे 22 गेंद शेष रहते 2 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का वनडे इतिहास

कुल मैच - 168

पहले करते हुए जीतने वाली टीम - 96

पहले गेंदबाजी करते हुए जीतने वाली टीम - 64

पहली पारी का औसत स्कोर - 224

दूसरी पारी का औसत स्कोर - 189

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का हाई स्कोर- 408/5 (50 ओवर) दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का न्यूनतम स्कोर - 63/10 (25.5 ओवर) भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया

लक्ष्य का पीछा करते हुए उच्चतम स्कोर - 334/8 (49.2 ओवर) ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड

स्कोर का बचाव का करते हुए न्यूनतम स्कोर - 101/9 (30 ओवर) ऑस्ट्रलिया बनाम वेस्टइंडीज

