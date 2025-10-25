विज्ञापन
पुलिस वाले ने 4 बार रेप किया, सांसद का जिक्र... सतारा लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में पिता ने अब मांगी फांसी

डॉक्टर की रिश्तेदार ने कहा, मेरी भतीजी ने गुरुवार को अचानक आत्महत्या कर ली. हमें कुछ भी न बताते हुए उसने ड्यूटी खत्म होने के बाद होटल में जाकर, आत्महत्या कर ली.'

  • सतारा की महिला डॉक्टर ने एक होटल के कमरे में आत्महत्या की, जहां उनकी हथेली पर कई नाम लिखे मिले थे.
  • पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
  • डॉक्टर के परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है और इस मामले की एसआईटी जांच कराने का अनुरोध किया है.
सतारा लेडी डॉक्टर ने 23 अक्टूबर की रात एक होटल के कमरे में सुसाइड कर लिया. उनकी हथेली पर कुछ नाम लिखे मिले. पुलिस ने बताया कि ‘सुसाइड नोट' में महिला चिकित्सक ने लिखा कि उपनिरीक्षक पर तैनात पुलिस कर्मी गोपाल बदाने ने उसके साथ 4 बार बलात्कार किया, जबकि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. मामला लेडी डॉक्टर का था तो पुलिस भी सतर्क हो गई.  

लेडी डॉक्टर का लेटर

पुलिस ने क्या बताया

एसपी दोशी ने बताया कि सतारा पुलिस ने बदाने और बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. अभी जांच चल ही रही थी कि लेडी डॉक्टर का एक लेटर मिल गया. लेडी डॉक्टर द्वारा लिखे गए चार पेज के लेटर में एक सांसद (MP) और उनके निजी सचिव (PA) का उल्लेख है. हालांकि, सांसद और उसके सचिव का नाम नहीं लिखा है. पता चला कि पुलिस वाले डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का आरोप बना रहे थे. इस मामले को लेकर वो लंबे समय से तनाव में थी. 

क्या प्रेम का मामला है

आरोपी प्रशांत बनकर की बहन ने कहा कि लेडी डॉक्‍टर प्रशांत से शादी करना चाहती थी. आरोपी की बहन की मानें तो महिला डॉक्टर ने कुछ दिन पहले उसके भाई को प्रपोज भी किया था. NDTV से खास बातचीत में प्रशांत की बहन स्वाति जाधव ने कहा कि उसका भाई प्रशांत शादी के लिए तैयार नहीं था और दोनों में अनबन चल रही थी. प्रशांत गिरफ्तार हो चुका है और बीटेक है. वो मुंबई में नौकरी करता है.वहीं पुलिस वाला अभी फरार है और उस पर विभागीय कार्रवाई भी कर दी गई है. 

लेडी डॉक्टर के पिता ने क्या कहा

वहीं अब लेडी डॉक्टर के पिता और भाई ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से न्याय की मांग की है. पिता ने कहा, "आरोपियों को मौत की सज़ा दो ताकि जो मेरी बेटी के साथ हुआ वह किसी और लड़की के साथ न हो, और उसे न्याय मिले." उन्होंने मांग की है कि इस केस की SIT से पूरी जांच करवाई जाए. परिवार इस बात से बहुत दुखी है कि बेटी, जो दिवाली पर घर आने वाली थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई.

रिश्तेदार ने बताई वजह

डॉक्टर की रिश्तेदार ने कहा, मेरी भतीजी ने गुरुवार को अचानक आत्महत्या कर ली. हमें कुछ भी न बताते हुए उसने ड्यूटी खत्म होने के बाद होटल में जाकर, आत्महत्या कर ली. उसने हमें बीच-बीच में ऐसा बताया था कि मुझे पोस्टमार्टम करते समय... रिपोर्ट बदल कर दो, वगैरह, ऐसे उसे अधिकारी परेशान करते थे और मुझे अगर परेशानी हुई तो मैं सुसाइड करूंगी. ऐसा वह हमें बीच-बीच में बताती थी.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

