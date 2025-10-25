विवेक ओबरॉय ने मंत्री की बेटी से की है शादी, जानें कितना है उम्र का फासला? कितना है कपल का नेटवर्थ

एक्टिंग के मामले में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विवेक ओबेरॉय भले ही बाकी एक्टर-एक्ट्रेसेस से पीछे रहे हों लेकिन बिजनेस के मामले में वह सबसे दो कदम आगे हैं. विवेक ओबेरॉय एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और पिछले कुछ समय से अपनी नेटवर्थ को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में भी रह चुके हैं. विवेक ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म कंपनी से किया था. इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले. इसके अलावा उन्होंने साथिया, युवा, मस्ती, ओंकारा, और शूटआउट एट लोखंडवाला जैसी कई सफल फिल्में की.

सलमान के साथ विवादों और कुछ फ्लॉप फिल्मों के कारण उनका करियर बॉलीवुड में डूबना शुरू हो गया और उन्हें फिल्मी दुनिया के लोगों ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया. विवेक फिल्मों में तो अपना जादू दिखाने में असफल रहे लेकिन बिजनेस की दुनिया में उन्होंने भर-भरकर अपना जादू दिखाया.

विवेक ओबेरॉय की कितनी है नेटवर्थ

विवेक ओबेरॉय कुल संपत्ति करीब 1200 करोड़ रुपए आंकी जाती है, और उन्होंने हाल ही में अपने निवेश और बिजनेस एम्पायर के बारे में खुलकर बात की. फॉर्च्यून इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में विवेक ने बताया कि उनकी कंपनी BNW Real Estate Developments अभी लगभग $7 बिलियन (करीब ₹58,000 करोड़) कीमत की प्रॉपर्टीज़ डिवेलप कर रही है. खास बात यह है कि यह एक जीरो-लोन कंपनी है, यानी इस पर कोई कर्ज नहीं है. कंपनी इस समय 23 अल्ट्रा-लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और मुख्य रूप से अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (UHNIs), सिंगल फैमिली ऑफिसेज, मल्टी फैमिली ऑफिसेज और इंवेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन्स को सेवाएं देती है.

विवेक ने अपने प्रीमियम जिन ब्रांड का भी ज़िक्र किया, जिसकी कीमत 30 मिलियन पाउंड (लगभग ₹320 करोड़) बताई गई है. इसमें उनका 21% हिस्सा है. इसके अलावा, वह एक लैब-ग्रोन डायमंड कंपनी के मालिक भी हैं, जिसकी वार्षिक आय ₹95-100 करोड़ के बीच है.

विवेक ओबेरॉय की पर्सनल लाइफ

विवेक ओबेरॉय की पत्नी का नाम प्रियंका अल्वा है. प्रियंका कर्नाटक के मंत्री जीवराज अल्वा की बेटी हैं. विवेक जब पहली बार प्रियंका से मिले तो उन्हें प्रियंका काफी ज्यादा पसंद आई. कपल ने साल 2010 में शादी कर ली. विवेक और प्रियंका की उम्र में 7 साल का अंतर है. प्रियंका अल्वा का जन्म 1983 में हुआ था, जबकि विवेक ओबेरॉय का जन्म 1976 में हुआ था. इसका मतलब है कि प्रियंका विवेक से लगभग 7 साल छोटी हैं. विवेक और प्रियंका का एक बेटा और एक बेटी है.