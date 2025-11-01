'किस आधार पर उन्हें उप-कप्तान चुना गया?', वर्ल्ड कप विजेता दिग्गज ने शुभमन गिल पर किया तीखा वार

- श्रीकांत ने लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे शुभमन गिल की आलोचना की है
- गिल को एशिया कप से पहले टीम में शामिल किया गया और वे सूर्यकुमार यादव के उत्तराधिकारी भी बने
- श्रीकांत ने कहा है कि गिल टी20 वर्ल्ड कप के उप-कप्तान हैं और उन्हें टीम में बनाए रखना जरूरी है
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज कृष्णम्माचारी श्रीकांत (Krishnamachari Srikkanth) ने लगातार फ्लॉप हो रहे शुभमन गिल की आलोचना की है. यही नहीं वह गिल के उप-कप्तान बनाए जाने के फैसले से भी नाखुश हैं. उनका मानना है कि चयनकर्ताओं के इस कदम से टीम में लचीलेपन और संतुलन पर असर पड़ा है. 26 वर्षीय गिल एशिया कप की शुरुआत से पहले भारतीय टी20 टीम के हिस्सा नहीं थे. मगर महाद्वीपीय टूर्नामेंट से पहले एकाएक उन्हें टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया. यही नहीं वह सूर्यकुमार यादव के उत्तराधिकारी भी बन गए हैं. दुर्भाग्यवश टीम में वापसी करते हुए उनके लिए चीजें अच्छी साबित नहीं हो रही हैं. पिछले 9 मुकाबलों में उनका औसत केवल 24.14 का रहा है. जिसे अच्छा नहीं कहा जाएगा. युवा गिल के इसी खराब प्रदर्शन को देखते हुए श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा है, 'वे अगले तीन मैचों के लिए गिल को टीम से बाहर नहीं करेंगे. उन्हें किसी और चीज की चिंता नहीं है. वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए उप-कप्तान हैं, यह तय हो चुका है. यह भी तय है कि वह भविष्य के टी20 कप्तान हैं. इसलिए उन्हें उनके साथ आगे बढ़ना होगा. बाकी टीम के लिए संतुलन बनाना होगा. उनका खेलना तय है, वरना उन्हें किस आधार पर उप-कप्तान नियुक्त किया गया है?'
पूर्व दिग्गज ने कहा, 'यशस्वी जायसवाल टीम का हिस्सा नहीं हैं. गिल के शामिल होने से पूरा संतुलन बिगड़ गया है. इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. टीम में संजू सैमसन और तिलक वर्मा की जगह पक्की नहीं है और अर्शदीप सिंह भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पा रहे हैं. अच्छी बात बस यही है कि टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है. इसलिए वे बच जाएंगे.'
श्रीकांत का मानना है कि देश में अभिषेक जैसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं. इसके अलावा उन्होंने यशस्वी जायसवाल की भी चर्चा की है. उनका मानना है कि यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए, तो वे इस मौके को भूना सकते हैं. मगर उनके पास टीम में जगह बनाने मौका नहीं है केवल हार्दिक पंड्या की जगह प्लेइंग इलेवन में पक्की है.
