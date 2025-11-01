युजवेंद्र चहल नहीं, अब यह भारतीय स्टार है घर के बाहर का शेर, टॉप 4 में जानें कौन-कौन

Kuldeep Yadav Created History: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में जरूर कुलदीप यादव काफी महंगे रहे. मगर मैच के दौरान वह अपने विकेट चटकाने की कला को नहीं भूले. टीम के लिए उन्होंने कुल 3.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 13.50 की इकोनॉमी से 45 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि भी अपने नाम कर ली है. कुलदीप यादव भारतीय टीम की तरफ से विदेशी सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. कुलदीप से पहले यह बड़ी उपलब्धि भारतीय टीम से बाहर चल रहे अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज थी. जिन्होंने विदेशी सरजमीं पर 32 पारियों में 37 टी20 इंटरनेशनल विकेट चटकाए थे. मगर पिछले मुकाबले में 2 विकेट हासिल करते हुए कुलदीप ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करते हुए विदेशी सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुलदीप यादव के नाम 39 विकेट हैं.

विदेशी सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय

39 विकेट- कुलदीप यादव - 18 पारी

37 विकेट - युजवेंद्र चहल - 32 पारी

36 विकेट - हार्दिक पंड्या - 35 पारी

34 विकेट - जसप्रीत बुमराह - 25 पारी

कुलदीप यादव का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें कुलदीप यादव के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 49 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 47 पारियों में 13.34 की औसत से 88 सफलता प्राप्त हुई है. 17 रन खर्च कर 5 विकेट एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

यह भी पढ़ें- 'जो अच्छा खाना बनाता है उसे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता', गंभीर के इस फैसले पर भड़का दिग्गज, खूब सुनाई खरी-खोटी