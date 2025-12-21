दिल्ली में अगले दो दिन भारी, मौसम विभाग ने चार राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Delhi Fog Alert 2025: दिल्ली और उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले दो दिनों के लिए चेतावनी जारी की है. घना कोहरा, ठंडी हवाएं और गिरता तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं. साथ ही कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है.

चार राज्यों में ऑरेंज अलर्ट

IMD के सीनियर साइंटिस्ट डॉ. अखिल श्रीवास्तव ने NDTV से कहा कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

10 राज्यों में येलो अलर्ट

चार राज्यों में ओरेंज अलर्ट के साथ मौसम विभाग ने 10 से ज्यादा राज्यों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अभी येलो अलर्ट है, लेकिन 25 से 28 दिसंबर के बीच यहां बहुत घना कोहरा छाने का अनुमान है.

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा पर भागवत ने सरकार को दी सलाह, पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भी दिया संदेश

दिल्ली में कोहरा और ठंडी हवाएं

दिल्ली में आज यानी रविवार को मॉडरेट फॉग रिकॉर्ड किया गया है. कल सोमवार को भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, जबकि कुछ जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है. 23 और 24 दिसंबर को दिल्ली में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे विजिबिलिटी में सुधार हो सकता है.

उत्तर भारत में कोल्ड डे कंडीशन

उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले दो दिन कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशंस बनी रहेंगी. न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर बन गया लेकिन वो बाबरी मस्जिद के नाम से ही जाना जाएगा: बदरुद्दीन का विवादित बयान

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है, जिससे यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.