India vs South Africa: टॉस के लिए जाते समय केएल राहुल ने किया डांस, हंस पड़े साथी खिलाड़ी, वायरल वीडियो आपने देखा क्या?

KL Rahul Dance During Toss Video Viral: भारतीय टीम ने 20 मैच बाद टॉस जीता. आखिरी बार भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था.

KL Rahul Dance During Toss Video Viral

KL Rahul Dance During Toss Video Viral: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा. इस मैच से एक वीडियो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा जिसमे कप्तान केएल राहुल टॉस के लिए जाते हुए डांस के अंदाज़ में दिख रहे है, इसको ऐसे भी माना जा सकता है की उनके दिमाग में भी ये होगा की 20 टॉस हार चुके हैं क्या 21वां भी नहीं जीतेंगे क्या? लेकिन लगातार 20 मैचों से भारत के टॉस हारने का जो क्रम चला आ रहा था, वो टूट गया. कप्तान केएल राहुल ने आखिरकार टॉस जीत ही लिया.

रांची वनडे के बाद रायपुर वनडे में भी टॉस हारने से निराश केएल राहुल ने विशाखापत्तनम में टॉस जीतने के लिए एक नया टोटका आजमाया. उन्होंने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछाला. बावुमा ने हेड्स बोला और सिक्का टेल के रूप में केएल राहुल के पक्ष में गिरा. दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछालने का राहुल का टोटका काम कर गया. टॉस जीतने के बाद केएल राहुल बेहद खुश नजर आए. राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

भारतीय टीम ने 20 मैच बाद टॉस जीता. आखिरी बार भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था.

रांची में खेला गया पहला वनडे भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था. वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी. दक्षिण अफ्रीका की घर के बाहर लक्ष्य का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी वनडे जीत थी. विशाखापत्तनम में खेला जा रहा मुकाबला वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला है. इस मैच की विजेता टीम सीरीज की विजेता होगी. दोनों ही टीमों का प्रदर्शन सीरीज में बेहतरीन रहा है. ऐसे में मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है.
 

