VIDEO: किशन सिंह ने कपिल देव और सूर्यकुमार यादव की तरह एशिया कप के फाइनल में पकड़ा कभी न भूलने वाला कैच

IND Under 19 vs PAK Under 19, Asia Cup 2025 Final: कुछ मुकाबले कई खिलाड़ियों के लिए यादगार बन जाते हैं. फैंस उनके इसी कारनामे के लिए हमेशा याद रखते हैं. शायद कुछ वैसा ही कारनामा भारतीय अंडर 19 टीम के खिलाड़ी किशन सिंह (Kishan Singh) ने कर दिखाया है. अंडर 19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज (21 दिसंबर) भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के बीच दुबई स्थित आईसीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां किशन ने एक हैरतअंगेज कैच पकड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

@SonyLIV की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. जहां भारतीय टीम की तरफ से पारी का 17वां ओवर खिलन पटेल (Khilan Patel) डालते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उनके सामने बल्लेबाजी के लिए उस्मान खान तैयार हैं. खिलन ने ओवर की तीसरी गेंद उस्मान के ऑफ स्टंप से टप्पा खिलाते हुए और बाहर की तरफ निकाला. जहां ललचाती हुई गेंद पर उस्मान अपना धैर्य खो बैठे.

परिणाम यह रहा कि उस्मान खान ने बड़ा शॉट लगाने के इरादे से जोर तरीके से बल्ला घुमाया. यहां वह काफी हद तक कामयाब भी रहे. मगर सीमा रेखा पर तैनात किशन सिंह ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. उन्होंने तेजी से आ रही गेंद को पहले पकड़ लिया था. मगर जबतक वह संभल पाते तबतक गेंद उनके हाथ से उछल गई. यहां उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और छलांग लगाते हुए दोबारा कैच पकड़कर हर किसी को हैरान कर दिया.

किशन के गेंद पकड़ते ही उस्मान खान को निराश कदमों के साथ पवेलियन का रूख करना पड़ा. आउट होने से पूर्व उस्मान ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 45 गेंदों का सामना किया. इस बीच 77.77 की स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 3 चौके और 1 छक्का देखने को मिला.

