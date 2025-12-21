VIDEO: पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट करने के बाद उसके सामने जोर-जोर से क्यों चिल्लाने लगे हेनिल पटेल? वीडियो हुआ वायरल

IND Under 19 vs PAK Under 19, Asia Cup 2025 Final: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और पाकिस्तान अंडर 19 टीम (PAK Under 19 vs IND Under 19) के बीच खेले जाने वाले अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले का आगाज हो चुका है. दोनों टीमों के बीच यह हाईवोल्टेज मुकाबला दुबई स्थित आईसीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने फैसला लिया है. भारतीय टीम का यह फैसला शुरुआती ओवरों में सही भी नजर आ रहा है. हेनिल पटेल (Henil Patel) ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज हमजा जहूर (Hamza Zahoor) को सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है.

जहूर को आउट करते हुए हेनिल ने खास तरीके से मनाया जश्न

हमजा जहूर (18) को आउट करने का बाद हेनिल पटेल काफी जोश में नजर आए. सोशल मीडिया पर इस पल के कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां हेनिल को हुंकार भरते हुए देखा जा सकता है.

Henil Patel sets the tone early, breakthrough up top and a celebration to match 🤩



Watch INDvPAK - The Grand Finale - LIVE NOW, on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldMensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/iWGmfblluC — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 21, 2025

@SonySportsNetwk की तरफ से साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि हेनिल ने ओवर की तीसरी गेंद तेज तर्रार अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर डाली. जहां जहूर ने बड़ा शॉट लगाने के इरादे से जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया.

मगर बल्ले और गेंद के बीच सही संपर्क नहीं रहा. नतीजन गेंद हवा में उछल गई. यहां कैप्टन आयुष म्हात्रे ने कोई गलती नहीं की और दौड़ लगाते हुए एक शानदार कैच लपककर जहूर को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

जिसके बाद हेनिल काफी जोश में नजर आए और उन्होंने हुंकार भरते हुए शानदार तरीके से जश्न मनाया. फाइनल मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए जहूर 14 गेंद में महज 18 रन बना पाए.

