'दूसरा अजंता मेंडिस है, वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेहतरीन 'मिस्ट्री स्पिनर'

Who is greatest mystery spinner in modern day cricket: वसीम अकरम ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के बारे में बात की है और दूसरी टीमों को चेतावनी दी है, वसीम अकरम ने कहा है कि उस्मान तारिक पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़े मैच विनर के तौर पर सामने आ सकते हैं.

Wasim Akram on greatest mystery spinner in modern day cricket
  • वसीम अकरम ने मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को विश्व क्रिकेट का दूसरा अजंता मेंडिस बताया है
  • अकरम के अनुसार उस्मान तारिक टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण मैच विजेता साबित हो सकते हैं
  • उस्मान तारिक का गेंदबाजी एक्शन असामान्य और अनोखा है जो बल्लेबाजों के लिए समझना कठिन होता है
Wasiam Akram on Usman Tariq: स्विंग ऑफ सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम अकरम ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का दूसरा अजंता मेंडिस मानते हैं. अकरम ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को विश्व क्रिकेट का दूसरा अजंता मेंडिस करार दिया है. अकरम ने उस्मान तारिक को लेकर बात की है और माना है कि यह गेंदबाज टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मैच विनर बन सकते हैं. अकरम के अनुसार, मिस्ट्री बॉलर्स को अक्सर शुरुआती सफलता मिलती है क्योंकि बल्लेबाजों के पास उनके खिलाफ खेलने का कम फुटेज और अनुभव होता है. 

अकरम ने तारिक की तारीफ़ करते हुए कहा कि उस्मान तारिक को देखकर उन्हें श्रीलंका के पूर्व मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस की याद आती है. अकरम ने याद किया कि कैसे मेंडिस ने 2008 में क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया था, और अपनी वेरिएशन से बेहतरीन बल्लेबाजों को भी परेशान किया था. उनका मानना ​​है कि उस्मान तारिक में भी बल्लेबाजों को कन्फ्यूज करने और अगर हालात उनके अनुकूल हों तो मैचों में हावी होने की वैसी ही काबिलियत है.

कौन है उस्मान तारिक

1 जनवरी, 1998 को जन्मे उस्मान तारिक एक राइट-आर्म मिस्ट्री स्पिनर हैं, जिन्होंने पहले ही T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में दो विकेट लेने में सफलता हासिल की थी.  उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है. उनका डिलीवरी स्टाइल असामान्य है जिससे बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी पर आसानी से चमका खा जाते हैं. गेंदबाजी एक्शन के कारण बल्लेबाजों के लिए टर्न और पेस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. इस अनोखे एक्शन ने पहले ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच हलचल मचा दी है, और अब अकरम के बयान ने इस बात को साबित भी कर दिया है. 

बता दें कि उस्मान तारिक ने दुनिया भर की T20 लीग में प्रभावित किया है. 40 T20 मैचों में, उन्होंने 65 विकेट लिए हैं, जिसमें चार बार 4 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है. उनका सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग आंकड़ा 17 रन देकर चार विकेट है, जो उनकी निरंतरता और प्रभाव को दिखाता है.

