अमेरिका Vs ईरानः सैन्य ताकत में कौन कितने पानी में, खामेनेई कैसे कर सकते हैं ट्रंप की नाक में दम?

ईरान में गहराते संकट और हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी ने मध्य पूर्व में नए युद्ध की सुगबुगाहट तेज कर दी है. ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी सेना ईरान में सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि खामेनेई सरकार ने नागरिकों की हत्या करके रेड लाइन पार करना शुरू कर दिया है. उधर ईरान के नेताओं ने भी कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो इलाके में मौजूद अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने सीधे निशाने पर होंगे.

मध्य-पूर्व में अमेरिका के कितने सैनिक?

दुनिया के देशों में अमेरिकी फौजों की तैनाती समय और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है. अमेरिकी थिंकटैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य पूर्व में अमेरिका के लगभग 40 हजार सैनिक मौजूद हैं. बहुत से सैनिक युद्धपोतों पर मौजूद हैं. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की बात करें तो अमेरिका ने ईरान जैसे देशों को घेरने के लिए रणनीतिक रूप से कई देशों में अपने ठिकाने बना रखे हैं.