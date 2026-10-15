बार-बार हुई टीम मीटिंग, फिर बना भारत को हराने का प्लान, वेस्टइंडीज के स्टार कीमो पॉल ने बताया सीक्रेट

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीमो पॉल ने बताया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए चौथे T20I मैच में, 'स्लोअर गेंदों' की मदद से उनकी टीम भारत के अटैकिंग बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रही. शाई होप के शानदार शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247/3 का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके बाद कीमो पॉल ने 5 विकेट चटकाकर भारतीय टीम को 19.3 ओवर में 223 रन पर रोक दिया. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया है, और अब शनिवार को आखिरी मैच खेला जाएगा.

बुधवार को हैदराबाद में मिली 24 रन की जीत के बाद, मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीमो पॉल ने मीडिया से कहा, 'बल्लेबाजों के नजरिए से देखें तो, पहले 5 ओवर के बाद हमें यह समझ आ गया था कि पिच काफी अच्छी है. एक-दो गेंदें ग्रिप कर रही थीं, लेकिन बाकी सब कुछ काफी अच्छा था.' उन्होंने आगे कहा, 'गेंदबाजों के तौर पर, यहां 'स्लोअर गेंदों' ने हमारी काफी मदद की. अन्य पिचों और मैदानों पर हमें उतनी ग्रिप नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां यह रणनीति काम कर गई.'

भारतीय बल्लेबाजी का सामना करने के लिए चली कई मीटिंग

इस ऑलराउंडर ने बताया कि भारतीय बल्लेबाजी का सामना करने के लिए टीम ने कई मीटिंग की थीं. उन्होंने कहा, 'हर टीम की अपनी रणनीति होती है. हम एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हमारी काफी लंबी टीम मीटिंग्स होती हैं. मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मेरी फील्ड सेटिंग कैसी होगी और मेरी योजना क्या है. जाहिर है, मैं अपनी योजना का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसे बहुत अच्छे से लागू किया.'

उन्होंने बताया कि गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं को बहुत अच्छे से अंजाम दिया. चौथे मैच में ओस नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में हुआ था, जिसे भारत ने 14 रन से जीता था. 'इस सीरीज में काफी बड़े स्कोर का पीछा किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अहम वजह यह रही कि (हैदराबाद में) ओस नहीं थी. जब ओस होती है, तो दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीमों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है. पिछले मैच में और इस मैच में ओस नहीं थी, और मुझे लगता है कि हमने अपनी योजनाओं को बहुत अच्छे से लागू किया,'

पॉल T20I में एक से ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बन गए हैं. हैदराबाद में भारत के खिलाफ उनका 5-41 का प्रदर्शन, इस फॉर्मेट में उनका दूसरा 'फाइफर' (5 विकेट) था. इससे पहले उन्होंने 2018 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ एक T20I मैच में 5-15 का प्रदर्शन किया था. पांच मैचों की यह सीरीज अभी 2-2 से बराबरी पर है और एक मैच बाकी है. सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए वेस्टइंडीज की टीम बेंगलुरु जाएगी, जहां उनके पास जीतने का पूरा मौका होगा.

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीमो पॉल का बैटिंग करियर

टेस्ट: 3 मैच, 6 पारियां, 96 रन, बेस्ट स्कोर 47, औसत 16.00

3 मैच, 6 पारियां, 96 रन, बेस्ट स्कोर 47, औसत 16.00 वनडे: 33 मैच, 25 पारियां, 371 रन, बेस्ट स्कोर 46, औसत 20.61, स्ट्राइक रेट 97.13

33 मैच, 25 पारियां, 371 रन, बेस्ट स्कोर 46, औसत 20.61, स्ट्राइक रेट 97.13 टी20I: 25 मैच, 18 पारियां, 197 रन, सर्वोच्च स्कोर 29, औसत 19.70, स्ट्राइक रेट 114.54

25 मैच, 18 पारियां, 197 रन, सर्वोच्च स्कोर 29, औसत 19.70, स्ट्राइक रेट 114.54 आईपीएल: 8 मैच, 6 पारियां, 18 रन, सर्वोच्च स्कोर 7, औसत 3.60

वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीमो पॉल का बॉलिंग करियर

टेस्ट: 3 मैच, 6 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/25, औसत 31.50

मैच, 6 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/25, औसत 31.50 वनडे: 33 मैच, 36 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/34, औसत 37.89, इकोनॉमी 6.15

33 मैच, 36 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/34, औसत 37.89, इकोनॉमी 6.15 टी20I: 25 मैच, 31 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/15, औसत 25.13, इकोनॉमी 9.16, 2 बार 5 विकेट

25 मैच, 31 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/15, औसत 25.13, इकोनॉमी 9.16, 2 बार 5 विकेट आईपीएल: 8 मैच, 9 विकेट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/17, औसत 26.33, इकोनॉमी 8.72

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