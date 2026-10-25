टाइगर श्रॉफ ने ₹9 करोड़ में बेचा लग्जरी अपार्टमेंट, मिला करोड़ों का प्रॉफिट; फायरिंग घटना के 4 दिन बाद रजिस्टर हुई डील

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने मुंबई के खार वेस्ट में स्थित अपना नौवीं मंजिल का अपार्टमेंट ₹9 करोड़ में बेच दिया है. यह प्रॉपर्टी डील 22 अक्टूबर को रजिस्टर हुई, जो 18 अक्टूबर को जुहू में उनकी कार पर हुई फायरिंग की घटना के चार दिन बाद की बात है. यह अपार्टमेंट खार वेस्ट के 18वें रोड पर स्थित 'रुस्तमजी पैरामाउंट को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' की 'विंग डी' में है. इस फ्लैट का कार्पेट एरिया 1,291.14 वर्ग फुट है और इसके साथ 95.80 वर्ग फुट का एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव एरिया भी है. इस डील में दो कवर्ड पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं.

खरीदारों ने स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर ₹54 लाख का पेमेंट किया है.

टाइगर श्रॉफ ने जुलाई 2018 में डेवलपर 'कीस्टोन रियल्टर्स' से यह अपार्टमेंट ₹7.61 करोड़ में खरीदा था और नवंबर 2019 में इसका पजेशन लिया था. इस बिक्री से उन्हें अपनी ओरिजिनल परचेज प्राइस (टैक्स और अन्य खर्चों को छोड़कर) पर करीब ₹1.39 करोड़, यानी 18.3% का मुनाफा हुआ है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

प्रॉपर्टी से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी बड़ी कीमत वाले सौदों को पूरा होने में आमतौर पर कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह डील शायद फायरिंग की घटना से पहले ही तय कर ली गई होगी.

रियल एस्टेट डेटा फर्म 'CRE मैट्रिक्स' द्वारा हासिल किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से इस सौदे की पुष्टि होती है. टाइगर श्रॉफ ने इस बिक्री को लेकर व्यक्तिगत तौर पर कोई बयान नहीं जारी किया है.

हाल ही में टाइगर पर हुआ था जानलेवा हमला

18 अक्टूबर 2026 को मुंबई के जुहू इलाके में तीन अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाईं थीं. हमलावरों ने मौके से भागने से पहले पांच से छह राउंड फायरिंग की. इस घटना में अभिनेता का ड्राइवर और वहां से गुजर रहा एक राहगीर घायल हो गए थे. गनीमत रही कि टाइगर श्रॉफ को कोई चोट नहीं आई मुंबई पुलिस ने राजस्थान के कोटा से संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है.



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