'पिता का लोन चुकाऊंगा', ऑक्शन में मिले 14.20 करोड़ रुपए का क्या करेंगे कार्तिक शर्मा? जवाब दिल जीत लेगा

कुछ लोगों का सवाल है कि कार्तिक शर्मा आईपीएल ऑक्शन में मिली 14.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि का करेंगे क्या? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जबाव उन्होंने खुद दिया है.

Jatin Sapru and Kartik Sharma
  • कार्तिक शर्मा को आईपीएल मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी रकम में खरीदा है
  • कार्तिक शर्मा को 30 लाख रुपये की बेस प्राइस के मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी
  • उन्होंने आईपीएल की पहली कमाई से अपने पिता के 26 लाख रुपये के कर्ज को चुकाने की बात कही है
आईपीएल मिनी ऑक्शन 2026 के बाद से राजस्थान के 19 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा (Kartik Sharma) लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. आगामी सीजन के लिए होनहार खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 14.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि में खरीदा है. कुछ लोगों का सवाल है कि इतनी बड़ी धनराशि का वह करेंगे क्या? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब उन्होंने खुद दिया है. हाल ही में जतिन सप्रू ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनसे खास बातचीत की है. जहां सप्रू ने उनसे पूछा, 'यह रकम जिंदगी बदल देने वाली है. आईपीएल की पहली सैलरी. आप इससे अपने माता-पिता के लिए क्या करेंगे?' सवाल का जवाब देते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा, 'मैं सबसे पहले अपने पिता के 26 लाख का लोन चुकाऊंगा!'

30 लाख रुपये थी कार्तिक शर्मा की बेस प्राइस

कार्तिक शर्मा आईपीएल मिनी ऑक्शन में 30 लाख की बेस प्राइस के साथ उतरे थे. जहां उन्हें अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कई टीमों के बीच होड़ दिखी. मगर अंत में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 14.20 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि में उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही. जिन टीमों के बीच कार्तिक के लिए बिडिंग वॉर में होड़ दिखी. वह टीमें कोलकाता नाइटराइडर्स, सनराइडर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स थी.

कार्तिक शर्मा का घरेलू क्रिकेट करियर

बात करें कार्तिक शर्मा के घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक आठ फर्स्ट क्लास, नौ लिस्ट ए और 12 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 11 पारियों में 43.54 की औसत से 479, लिस्ट ए की आठ पारियों में 55.62 की औसत से 445 और टी20 की 11 पारियों में 30.36 की औसत से 334 रन निकले हैं.

कार्तिक शर्मा के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीन शतक, लिस्ट ए में दो शतक और दो अर्धशतक एमं टी20 में दो अर्धशतक दर्ज है.

