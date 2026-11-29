भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने न्यूजीलैंड में जारी टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टेस्ट टीम से मोहम्मद सिराज के बाहर रहने पर प्रतिक्रिया दी है. भारत ने दोनों टेस्ट मैचों में चार तेज गेंदबाजों को शामिल किया था. इसके बावजूद सिराज को बेंच पर ही बैठना पड़ा. उनके लगातार बाहर रहने से कई विशेषज्ञों ने हैरानी जताई है. भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान कपिल देव को इस तेज गेंदबाज के लिए 'बुरा' लग रहा है. 'ट्राइडेंट ओपन गोल्फ चैंपियनशिप' के दूसरे संस्करण की घोषणा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कपिल ने कहा, 'मुझे भी बुरा लग रहा है कि वह टीम में नहीं हैं. वह बहुत जोशीला लड़का है. अगर वह टीम में ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं?'

इस बीच, उन्होंने 50 ओवर के 'एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026' में वैभव सूर्यवंशी द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड-तोड़ दोहरे शतक पर भी अपनी बात रखी. 15 वर्षीय खिलाड़ी ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक जड़ा. साथ ही, उन्होंने एक ही लिस्ट-ए पारी में 28 छक्के लगाए, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं.

सूर्यवंशी के बारे में कपिल देव ने कहा, 'यह देखकर अच्छा लगता है कि आज हमारे पास इतनी प्रतिभा है. 15 साल का एक लड़का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है. आपको और क्या चाहिए?'

इसके अलावा, 'प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया' के अध्यक्ष कपिल देव ने 'ट्राइडेंट ओपन गोल्फ चैंपियनशिप' की घोषणा के दौरान चंडीगढ़ को खेलों का एक प्रमुख शहर बताया.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगा था कि बात कुछ और होगी, लेकिन जब उन्होंने अपने भाषण के बीच में कहा कि वे चंडीगढ़ में दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे बयां करूं. यह जानकर खिलाड़ियों को बहुत गर्व महसूस होगा.'

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