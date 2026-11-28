भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना ​​है कि खराब फैसले लेने की आदत के कारण ही ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के नियमित नंबर चार बल्लेबाज नहीं बन पाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इसी वजह से शायद यह बाएं हाथ का विकेटकीपर-बल्लेबाज भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका भी गंवा बैठा. अश्विन की यह टिप्पणी तब आई है, जब शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन, पंत एक और आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए. पंत ने जैकब डफी की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट पूरी तरह से गलत हो गया और वह पॉइंट पर कैच आउट हो गए. उन्होंने 39 गेंदों में 23 रन बनाए.

रविचंद्रन अश्विन ने शनिवार को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा,"पंत के पास ऐसा टैलेंट है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं. लेकिन अगर वह अपने खेल में सुधार करते और बेहतर फैसले लेते, तो वह भारत के लिए नियमित रूप से नंबर चार पर बल्लेबाजी कर सकते थे, और फिर उन्हें विकेटकीपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती."

पूर्व भारतीय स्पिनर ने आगे कहा,"वह टेस्ट में भारत के कप्तान क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके फैसले लेने की क्षमता ने उन्हें निराश किया है. मैं बस यही कहना चाह रहा हूं. उनके जैसा हुनरमंद खिलाड़ी T20I और ODI में क्यों नहीं खेलता? वह क्यों नहीं खेले? क्योंकि उनके फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठते हैं. बस इतनी सी बात है - एकदम साफ है."

पंत के आउट होने के बाद भारतीय टीम लड़खड़ा गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 116/6 के स्कोर पर थी, जो न्यूजीलैंड से 240 रन पीछे है. अश्विन को यह भी लगता है कि पंत का बार-बार एक ही तरह से आउट होना उन्हें महान खिलाड़ी बनने से रोक रहा है.

इससे पहले भी पंत तेज गेंदबाजों के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो चुके हैं - ट्रेंट बोल्ट (साउथेम्प्टन, 2021 WTC फाइनल), कगिसो रबाडा (जोहान्सबर्ग, 2022) और मार्को जानसेन (गुवाहाटी, 2025) के खिलाफ.

अश्विन ने आगे कहा,"मैंने हमेशा यही कहा है कि ऋषभ पंत भारत के अब तक के सबसे प्रतिभाशाली टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वह बहुत ज्यादा जोखिम वाला शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं. वह आगे बढ़कर फील्ड के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है क्योंकि फील्डर ठीक उसी जगह खड़े होते हैं जहां वह गेंद मारना चाहता है."

उन्होंने आगे कहा,"अगर वह सही तरीके से खेले और सही फैसले ले, तो उसका नाम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में गिना जाएगा, और वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक शानदार खिलाड़ी माना जाएगा. उसमें ऐसा टैलेंट है. मुझे बस दुख हो रहा है. यह वाकई एक दुखद पल है."

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