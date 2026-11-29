डेनमार्क भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना चाहता है. अब तक दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से 'हरित सहयोग' पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान रक्षा और सुरक्षा, उभरती हुई तकनीक, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे क्षेत्रों को प्रमुख प्राथमिकता के रूप में रखा गया है.

किस-किस से हुई मुलाकात

27-28 नवंबर को भारत आए रासमुसेन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की. इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की, ताकि एक व्यापक और मजबूत साझेदारी की नींव रखी जा सके.

इस यात्रा के अंत में 2027-2031 के लिए एक नए 'संयुक्त कार्य योजना' पर सहमति बनी, जो भारत-डेनमार्क संबंधों के अगले चरण की शुरुआत है. प्रधानमंत्री स्तर पर इसकी औपचारिक घोषणा बाद में किए जाने की उम्मीद है. भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के बारे में बात करते हुए, रासमुसेन ने भारत को एक बड़ी शक्ति बताया और कहा कि इसका उदय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देना जारी रखेगा.

उन्होंने कहा, "भारत एक बड़ी शक्ति है. भारत का उदय हम आने वाले वर्षों में आर्थिक और भू-राजनीतिक, दोनों ही मोर्चों पर देखेंगे." उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं पर बढ़ते दबाव के बीच भारत और यूरोप के बीच मजबूत संबंधों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने आगे कहा कि डेनमार्क 2020 में 'ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (हरित रणनीतिक साझेदारी) की स्थापना के बाद हुई प्रगति को और आगे बढ़ाना चाहता है, तथा द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार नए क्षेत्रों में करना चाहता है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी हुई बात

28 नवंबर को नई दिल्ली में जयशंकर और रासमुसेन की सह-अध्यक्षता में आयोजित पांचवीं 'भारत-डेनमार्क संयुक्त आयोग बैठक' में द्विपक्षीय संबंधों, उभरती रणनीतिक प्राथमिकताओं और वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा हुई. इसमें यूक्रेन में रूस का युद्ध, चीन और मध्य पूर्व की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल थे.

इन चर्चाओं से एक व्यापक एजेंडा सामने आया, जो आर्थिक और तकनीकी सहयोग को सुरक्षा से जुड़े व्यापक हितों के साथ और अधिक गहराई से जोड़ता है.

भारत के तकनीकी केंद्रों का किया दौरा

27 नवंबर को बेंगलुरु में रासमुसेन के कार्यक्रमों से इस साझेदारी के तकनीकी और औद्योगिक पहलुओं की झलक मिली. उन्होंने नवाचार (इनोवेशन) और क्वांटम तकनीक में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए 'सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स' (C-CAMP) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी 'QpiAI' का दौरा किया. इसके अलावा, उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में संभावित सहयोग पर चर्चा करने के लिए 'भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन' (ISRO) का भी दौरा किया.

डेनमार्क के मंत्री ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का दौरा किया, जहां डेनिश कंपनी एचबीके द्वारा आपूर्ति किए गए पुर्जे भारत के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ध्रुव) और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर कार्यक्रमों के साथ-साथ तेजस लड़ाकू विमान के अनुसंधान और विकास परीक्षण में उपयोग किए जाते हैं.

बेंगलुरु में उनके कार्यक्रम में कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियंक खरगे और राज्य में कार्यरत डेनिश कंपनियों के साथ बैठकें भी शामिल थीं. चर्चाओं में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी), भारत के तकनीकी प्रतिभा भंडार और डेनिश व्यवसायों के लिए अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया.

कई समझौतों की घोषणा भी हुई

इस दौरे के दौरान कई समझौतों और पहलों की घोषणा की गई. इनमें कौशल विकास पर एक समझौता ज्ञापन शामिल था, जिसका उद्देश्य हरित, डिजिटल और देखभाल से संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करना था, और वित्तीय सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और डेनिश वित्तीय पर्यवेक्षी प्राधिकरण के बीच एक समझौता था.

भारत और डेनमार्क ने सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण और रचनात्मक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को पांच साल के लिए बढ़ा दिया. एक अन्य महत्वपूर्ण पहल में सतत जल प्रबंधन शामिल है, जिसके तहत डेनमार्क और महाराष्ट्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें सोलापुर और उमरेड नगर पालिकाएं शामिल हैं, साथ ही डीआई वाटर और आरहस शहर सहित डेनिश साझेदार भी शामिल हैं.

इस दौरे के दौरान, बेंगलुरु में 'इनोवेशन सेंटर डेनमार्क' ने 'भारत में तकनीकी प्रतिभा तक पहुंच' (Access to Tech Talent in India) नाम की एक रिपोर्ट जारी की. इसमें इस बात का जायजा लिया गया है कि डेनमार्क किस तरह भारत से कुशल पेशेवरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है.

पांच साल की नई कार्ययोजना के जरिए, दोनों देश अपनी साझेदारी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं. शुरुआत में यह साझेदारी मुख्य रूप से जलवायु और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) पर केंद्रित थी, लेकिन अब इसे तकनीक, औद्योगिक सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसे व्यापक रणनीतिक जुड़ाव के रूप में विस्तारित किया जा रहा है.

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