IND vs SA, 1st Test: शुभमन गिल कब जीतेंगे टॉस? ईडन गार्डन्स में हारने के बाद खुद दिया जवाब

- IND vs SA के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शुरू हुआ है
- भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतने में असफलता जताई और मजाक में डब्ल्यूटीसी फाइनल में टॉस जीतने की बात कही
- भारत की टीम में ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की वापसी हुई है जबकि साई सुदर्शन को टीम से बाहर किया गया है
India vs South Africa, 1st Test: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां टॉस के दौरान भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल को एक बार फिर निराशा हाथ लगी. वह टॉस जितने में नाकामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने हताशा व्यक्त करते हुए मजाक में कहा कि शायद अब वह WTC फाइनल में ही टॉस जीतेंगे.
ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की हुई वापसी
बातचीत के दौरान ही भारतीय कप्तान ने बताया कि टीम कोलकाता टेस्ट में 2 बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है, जबकि साई सुदर्शन को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. टीम शीट में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर तीन पर दिखाया गया है. टीम में चार स्पिनर दिख रहे हैं. प्रमुख स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bowl first in Kolkata.— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/St1ygiQWwt
कोलकाता टेस्ट के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 वॉशिंगटन सुंदर, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जडेजा, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 मोहम्मद सिराज.
A look at #TeamIndia's Playing XI 🙌— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
Updates ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/i7UcpmmkF7
दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मार्करम, 2 रियान रिकलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डे ज़ॉर्जी, 5 तेंबा बवूमा (कप्तान), 6 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 7 वियान मुल्डर, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को यानसन, 10 केशव महाराज और 11 कॉर्बिन बॉश.
यह भी पढ़ें- वरुण चक्रवर्ती बन गए कप्तान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में दमदार प्रदर्शन का मिला इनाम
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं