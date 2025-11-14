IND vs SA, 1st Test: शुभमन गिल कब जीतेंगे टॉस? ईडन गार्डन्स में हारने के बाद खुद दिया जवाब

India vs South Africa, 1st Test: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां टॉस के दौरान भारतीय युवा कप्तान शुभमन गिल को एक बार फिर निराशा हाथ लगी. वह टॉस जितने में नाकामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने हताशा व्यक्त करते हुए मजाक में कहा कि शायद अब वह WTC फाइनल में ही टॉस जीतेंगे.

ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की हुई वापसी

बातचीत के दौरान ही भारतीय कप्तान ने बताया कि टीम कोलकाता टेस्ट में 2 बदलाव के साथ मैदान में उतर रही है. ऋषभ पंत और अक्षर पटेल की टीम में वापसी हुई है, जबकि साई सुदर्शन को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. टीम शीट में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर तीन पर दिखाया गया है. टीम में चार स्पिनर दिख रहे हैं. प्रमुख स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है.

कोलकाता टेस्ट के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 वॉशिंगटन सुंदर, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जडेजा, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मार्करम, 2 रियान रिकलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डे ज़ॉर्जी, 5 तेंबा बवूमा (कप्तान), 6 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 7 वियान मुल्डर, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को यानसन, 10 केशव महाराज और 11 कॉर्बिन बॉश.

