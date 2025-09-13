ENG vs SA: जोस बटलर का T20I में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Jos Buttler record: जोस बटलर (Jos Buttler) ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ के दूसरे टी20 मैच (England vs South Africa, 2nd T20I) में 30 गेंदों में 83 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया. बटलर ने फिल साल्ट के साथ पहले विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी की, बता दें कि साल्ट ने 39 गेंदों में शतक जमाया. बटलर ने सिर्फ़ 30 गेंदों में 83 रनों की पारी खेली, जिसमें से 65 रन पावरप्ले में आए. ओपनर बल्लेबाज़ ने फिल सॉल्ट के साथ मिलकर 126 रनों की विशाल साझेदारी की. इंग्लैंड ने पावर प्ले में 100 रन बनाने का कमाल किया. बटलर ने अपनी तूफानी पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने (Jos Buttler Creates History)

बटलर के पावरप्ले में बनाए गए 65 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में पावरप्ले में किसी भी बल्लेबाज की ओर से बनाए गए सर्वाधिक रन हैं. बटलर टी20 इंटरनेशनल मैच के पहले छह ओवरों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 65 या उससे अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर बटलर ने वेस्टइंडीज के जोनाथन चार्ल्स द्वारा 2023 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

तोड़ा रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड

बटलर ने 276.66 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए जो किसी भी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ किसी भी ओपनर बल्लेबाज की ओर से 80 से अधिक रनों की सबसे तेज़ पारी है, ऐसा कर बटलर ने रोहित शर्मा की ओर से 2017 में श्रीलंका के खिलाफ बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बटलर अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 260 से अधिक की स्कोरिंग रेट से 80 से अधिक रन बनाने वाले (किसी भी बल्लेबाजी क्रम में) दुनिया के पहले बल्लेबाज भी हैं.

इंग्लैंड की शानदार जीत

बता दें कि बटलर ने 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिससे वो सूर्यकुमार यादव के साथ साउथ के खिलाफ संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज़ अर्धशतक बनने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम हैं. गेल ने 17 गेंद पर पचासा ठोका है.

मैच की बात करें तो इंग्लैंड (South Africa tour of England, 2025) ने पहले बल्लेबाजी की औऱ 20 ओवर में 2 विकेट पर 304 रन बनाए जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम 16.1 ओवर में केवल 158 रन बनाकर आउट हो गई. इंग्लैंड की टीम इस मैच को 146 रन से जीतने में सफल रही. शानदार शतक जमाने वाले फिल साल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. (England vs South Africa, 2nd T20I)

