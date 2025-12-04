Joe Root: जो रूट ने गाबा में तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का 'घमंड', 89 साल में ये महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज

Joe Root century: ब्रिसबेन के गाबा में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन जो रूट ने शतक जड़ा है. पिंक बॉल से हो रहे इस मुकाबले में शतक लगाकर जो रूट ने इतिहास रच दिया है. यह ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उनका पहला टेस्ट शतक है. जो रूट इसके साथ ही 89 सालों में ऐसे पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने गाबा टेस्ट के शुरुआती दिन ही शतक जड़ा है. उनसे पहले 1936/37 में मौरिस लीलैंड ने यह कारनामा किया था.

पिंक बॉल से हो रहे डे-नाइट टेस्ट में जो रूट के बल्ले से आया शतक, उनके टेस्ट करियर का 40वां शतक है. जो रूट अब टेस्ट में सबसे अधिक शतकों के मामले में कुमार संगाकारा से आगे निकल चुके हैं. जो रूट ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ उनकी धरती पर शतक लगा चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा पाए थे. उन्हें पहले शतक के लिए 30 पारियों का इंतजार करना पड़ा है. जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अपना 16वां टेस्ट खेल रहे हैं.

जो रूट गाबा में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के आठवें बल्लेबाज हैं. उनसे पहले मॉरिस लेलैंड, टोनी ग्रेग, इयान बॉथम, मार्क बुचर, एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टयर कुक, और जोनाथन ट्रॉट लगा चुके हैं. गाबा में दोहरा शतक लगाने वाले एलिस्टर कुक इंग्लैंड के एकमात्र बल्लेबाज हैं. रूट, लेलैंड के बाद गाबा टेस्ट के पहले दिन सेंचुरी बनाने वाले दूसरे इंग्लिश प्लेयर हैं.

गाबा में इंग्लैंड के लिए शतक

126 मौरिस लीलैंड 1936/37

110 टोनी ग्रेग 1974/75

138 इयान बॉथम 1986/87

116 मार्क बुचर 1998/99

110 एंड्रयू स्ट्रॉस 2010/11

235*एलेस्टेयर कुक 2010/11

135*जोनाथन ट्रॉट 2010/11

100*जो रूट 2025/26

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए रूट ने अकेले दम इंग्लैंड की पारी को संभाला है और छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को मजबूती की ओर ले जाने का जज्बा दिखाया है. रूट ने 181 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है.