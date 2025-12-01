'मैंने अपने स्टूडेंट के साथ कई बार संबंध बनाए'... ऑस्ट्रेलिया की टीचर का कबूलनामा, कोर्ट का बड़ा आदेश

गुरू का स्थान भगवान से भी उपर माना गया है और स्कूल को शिक्षा का मंदिर. लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो इस पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देती है. ऐसी ही घटना ऑस्ट्रेलिया में हुई है. ऑस्ट्रेलिया की एक महिला हाई-स्कूल टीजर ने कोर्ट के अंदर अपना यह गुनाह स्वीकार किया है कि उसने नाबालिग स्टूडेंट के साथ कई बार यौन संबंध बनाए हैं. इतना ही नहीं उसने उस स्टूडेंट को पुलिस अधिकारियों से झूठ बोलने के लिए मनाने की भी कोशिश की थी. एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 37 साल की यह टीचर, कार्ली राय बीते गुरुवार को बाल यौन अपराध का दोष स्वीकार करने के लिए कोर्ट में पेश हुई. उसके साथ उनका 2 महीने का नवजात बच्चा भी आया था.

टीचर ने एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण करने, चाइल्ड एब्यूज से जुड़े मैटेरियल रखने, गैरकानूनी यौन गतिविधि के लिए एक स्टूडेंट को तैयार करने और न्याय प्रक्रिया में रुकावट डालने का गुनाह कोर्ट में स्वीकार किया है. वैसे तो इस मामले में सजा मार्च 2026 में सुनाई जाएगी लेकिन उससे पहले कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया. टीचर के कबूलनामे के बाद, उसकी टीचर की नौकरी चली गई है और कोर्ट ने उसे 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ अकेले न रहने का आदेश दिया है.

टीचर ने कोर्ट को क्या बताया?

कार्ली राय ने कोर्ट को बताया कि उसने अक्टूबर 2024 में 15 वर्षीय लड़के के साथ यौन संबंध बनाए थे. उसी महीने उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था. यौन शोषण की यह घटनाएं न्यूकैसल, न्यू साउथ वेल्स के विभिन्न स्थानों पर हुईं, जहाँ वह टीचर के रूप में काम करती थी.

कथित तौर पर शिक्षिका ने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर साफ-साफ मैसेज भेजकर उस स्टूडेंट को ग्रूम किया यानी ऐसा माहौल बनाया ताकि उसे यौन शोषण के लिए तैयार किया जा सके. एबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उसने लड़के को लिखा, "हो सकता है कि स्कूल वापस जाने से पहले हम एक आखिरी मुलाकात कर सकें. मैं अपना खिलौना लाऊंगी." दूसरे मौके पर टीचर ने कहा कि तुमसे मिलना "बहुत टेम्पटिंग" था और उसने लड़के को अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटाने के लिए माफ़ी मांगी.

