ENG vs SA: जो रूट ने रचा इतिहास, वनडे में सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Joe root record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड ने कमाल किया और अफ्रीकी टीम को 342 रन से हरा दिया. जो वनडे में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है. बता दें कि मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 4 विकेट पर 414 रन बनाए जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम केवल 72 रन पर आउट हो गई. वनडे में यह अफ्रीकी टीम की सबसे बड़ी हार भी है(South Africa suffer biggest defeat in ODI history). इस मैच में इंग्लैंड के जो रूट ने इतिहास रच दिया. रूट ने एक साथ रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और क्रिस गेल जैसे बड़े दिग्गज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. (England vs South Africa, 3rd ODI)

दरअसल, जो रूट ने अपने वनडे करियर का 19वां शतक लगाया. वहीं, वनडे में सबसे तेज 19 शतक लगाने के मामले में रूट अब वर्ल्ड क्रिकेट के छठे बल्लेबाज बन गए हैं ऐसा कर रूट ने तेंदुलकर को पछाड़ दिया है. तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में 19 शतक 194 पारी में लगाए थे. वहीं, रूट ने यह कारनामा 172वें पारी में किया है. वहीं, रोहित ने 19 वनडे शतक 181 पारी में लगाए थे. (Quickest Innings to 19 ODI Centuries )

बात करें सबसे तेज 19 वनडे शतक लगाने के बारे में तो बाबर आजम ने केवल 102 पारी में यह कारनामा किया है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में 19 वां शतक 124 पारी में लगाने में सफल रहे थे. (Joe Root Create History in ODI)

पारियों के हिसाब से वनडे में सबसे तेज 19 शतक (Quickest Innings to 19 ODI Centuries)

102 पारी - बाबर आज़म

104 पारी - हाशिम अमला

124 पारी - विराट कोहली

139पारी - डेविड वार्नर

171 पारी - एबी डिविलियर्स

172 पारी- जो रूट*

181 पारी - रोहित शर्मा

189 पारी - क्रिस गेल

190 पारी - रॉस टेलर

194 पारी - सचिन तेंदुलकर

197 पारी - सौरव गांगुली

बता दें कि रूट का इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 58वां शतक है. वहीं, एक्टिव बल्लेबाजों में रूट अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी हैं.

एक्टिव बल्लेबाजों में इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक:

विराट कोहली - 82

जो रूट - 58*

रोहित शर्मा - 49

केन विलियमसन - 48

स्टीव स्मिथ - 48