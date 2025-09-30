ये नाम बॉलीवुड के लिए बना श्राप, 6 बार बनी फिल्में सब हुईं फ्लॉप, बड़े-बड़े सितारों का स्टारडम नहीं आया काम

बॉलीवुड में अक्सर एक ही नाम की कई फिल्में बनती हैं. लेकिन कुछ टाइटल्स ऐसे भी होते हैं, जो मानो मनहूस ही साबित हो जाते हैं. ऐसा ही एक टाइटल है, 'कसम'. ये एक ऐसा शब्द है जो कई बार फिल्मों के टाइटल में आया. पर अफसोस अधिकांश बार इस शब्द पर बना टाइटल फ्लॉप ही साबित हुआ. इस नाम पर अब तक 6 बार फिल्में बन चुकी हैं, वो भी अलग अलग जॉनर में. लेकिन हैरानी की बात ये है कि हर बार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई. चलिए जानते हैं इन 'कसम' टाइटल वाली फिल्मों का क्या हाल रहा.

1. हिंदुस्तान की कसम (1973)

देव आनंद के भाई चेतन आनंद ने 1971 की इंडिया-पाक वॉर पर ये फिल्म बनाई थी. इसमें राजकुमार और विजय आनंद जैसे एक्टर्स थे. चेतन आनंद ने इससे पहले 'हकीकत' जैसी हिट वॉर फिल्म बनाई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई.

2. हिंदुस्तान की कसम (1999)

इसी नाम से 1999 में एक और फिल्म बनी, जिसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन नजर आए. अजय के पिता वीरू देवगन ने इसे डायरेक्ट किया था. मनीषा कोइराला और सुष्मिता सेन भी फिल्म का हिस्सा थीं. लेकिन फिल्म औसत ही रही और जल्दी ही थिएटर से उतर गई.

3. तुम्हारी कसम (1978)

जितेंद्र और मौसमी चटर्जी की इस ड्रामा फिल्म को रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया था, लेकिन फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई.

4. कसम (1988)

अनिल कपूर और पूनम ढिल्लों स्टारर इस फिल्म को उमेश मेहरा ने डायरेक्ट किया था. म्यूजिक था बप्पी लाहिरी का, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई.

5. कसम (2001)

सनी देओल, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे और नीलम जैसे सितारों से सजी ये फिल्म भी नहीं चली. दर्शकों को कहानी और प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया.

6. सनम तेरी कसम (2016)

इस लव स्टोरी में हर्षवर्धन राणे थे. 18 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म फ्लॉप रही. लेकिन जब 2025 में इसकी री-रिलीज हुई, तो 53 करोड़ कमा कर सबको चौंका दिया.

