विराट कोहली ने शेयर की अनुष्का शर्मा के साथ रोमांटिक फोटो, लिखी ये बात 

बॉलीवुड के पॉपुलर कपल क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 को हुई थी. 

Read Time: 2 mins
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की लेटेस्ट फोटो
नई दिल्ली:

क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों लंदन में हैं. वहीं हाल ही में कपल ने फैंस को एक खूबसूरत फोटो का तोहफा दिया, जो उनकी जिंदगी की झलक दिखा रही है.  विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह अनुष्का शर्मा के साथ कैमरा की तरफ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. क्रिकेटर वाइफ के चेहरे के करीब आकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस फोटो को ऑनलाइन प्यार मिल रहा है. कमेंट सेक्शन में फैंस उन्हें प्यार मिल रहा है. 

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की इस फोटो पर आलिया भट्ट, अथिया शेट्टी और अन्य सेलेब्स और फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 में हुई थी. कपल की बेटी वामिका जन्म 11 जुलाई 2021 को हुआ था. वहीं बेटे अकाय का जन्म 15 फरवरी 2024 को हुआ. 

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुष्का शर्मा की फिल्म चकदा एक्सप्रेस रिलीज होने को तैयार है. यह इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर बेस्ड है. मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म पर बात नहीं की है कि यह फिल्म रिलीज होगी या नहीं. वहीं आखिरी बार वह शाहरुख खान की जीरो में नजर आए थे. जबकि कला में उनका एक दमदार कैमियो देखने को मिला था. 

विराट कोहली की बात करें तो मई 2025 में उन्होंने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, जिसने टीम के आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र की शुरुआत को चिह्नित किया था. 

