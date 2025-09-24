विज्ञापन

लंदन की गलियों में बेटे अकाय के साथ घूमते दिखे विराट-अनुष्का, तस्वीरें देख फैंस बोले- हमारे किंग और क्वीन...

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली लंदन में अपने समय का भरपूर आनंद ले रहे हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली लंदन में अपने समय का भरपूर आनंद ले रहे हैं और लगातार सुर्खियों से दूर सुकून भरे पल बिता रहे है. हाल ही में, इस जोड़े को अपने बेटे अकाय को उसके स्ट्रॉलर में घुमाते हुए देखा गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखकर फैंस इस फैमिली फोटो पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. बता दें कि अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी, 2024 को अपने बेटे अकाय को जन्म दिया.

फैमिली फोटो वायरल

अकाय के साथ सैर पर निकले अनुष्का और विराट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. तस्वीरों के एक कोलाज में अनुष्का अकाय को उनके स्ट्रॉलर में धकेलती हुई दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कंफर्टेबर एथलीज़र वियर, मैरून लेगिंग्स, मैचिंग स्वेटशर्ट, व्हाइट स्नीकर्स और एक कैप पहनी हुई है. विराट उनके साथ चल रहे हैं. विराट ब्राउन कलर की स्वेटशर्ट, हल्के नीले रंग की जींस, सफ़ेद स्नीकर्स और बीनी में कैज़ुअल लुक में हैं. उन्हें लंदन की रंगीन सड़कों पर टहलते हुए देखा गया.

फैंस ने लुटाया प्यार

इस दौरान नन्हा अकाय अपने स्ट्रॉलर में आराम से बैठा दिखा. फैंस अनुष्का की इस फैमिली फोटो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक ने लिखा, "लंबे समय के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा." दूसरे ने लिखा, "लंदन में एक साथ देखे गए इस पावर कपल को... हमेशा किंग और क्वीन जैसा माहौल."

एक अन्य ने लिखा, "प्यारा अकाय." जबकि एक ने लिखा, "फैमिली मैन।" एक कमेंट में लिखा था, "वह बहुत खुश और शांत दिख रहे हैं... भारतीय पपराज़ी ने उनकी निजता को भंग कर दिया."

विराट और अनुष्का कहे जाते हैं पावर कपल

अनुष्का और अनुष्का ने 2013 के आसपास डेटिंग शुरू की थी, जब वे पहली बार एक ऐड शूट के दौरान सेट पर मिले थे. लगभग चार साल तक डेटिंग करने के बाद, इस जोड़े ने दिसंबर 2017 में इटली में शादी के बंधन में बंध गए. अनुष्का ने जनवरी 2021 में बेटी वामिका को जन्म दिया. इसके बाद15 फरवरी, 2024 को, वे बेटे अकाय के माता-पिता बने. 

